Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während Dieseltriebwagen in einem Teil der Pfalz bald abgelöst werden, werden sie auf den Linien nach Frankreich auch künftig gebraucht.

Bei der Auftaktveranstaltung zur Feier des Pfälzer Bahnjubiläums waren in Neustadt die Prototypen von zwei Triebwagen zu sehen, die in wenigen Jahren zum Alltag in der Pfalz gehören sollen.