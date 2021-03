Der Verkauf von Fahrrädern hat in der Pandemie rasant Fahrt aufgenommen.

Wer sich dieses Frühjahr ein neues Rad zulegen will, muss oft mit monatelangen Lieferzeiten rechnen. Viele Fahrradhändler sind seit Monaten so gut wie ausverkauft. Infolge der Pandemie haben Pendler und Sportler ihre Liebe zum Zweirad entdeckt. Entsprechend meldet der Zweirad-Industrie-Verband für 2020 so viele verkaufte Räder wie seit Jahren nicht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg 2020 die Zahl von 4,3 Millionen auf mehr als fünf Millionen verkaufte Fahrräder und E-Bikes, ein Plus von 17 Prozent. Besonderen Anteil am wachsenden Ab- und Umsatz mit Fahrrädern haben E-Bikes. Besaßen laut Statistischem Bundesamt vor fünf Jahren nur vier Prozent der Haushalte ein E-Bike, lag die Zahl im vergangenen Jahr bereits bei mehr als elf Prozent.