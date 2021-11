Der Mangel an ausgebildeten Mitarbeitern stellt die deutsche Wirtschaft vor große Probleme. Laut einer Umfrage trifft er zwei von drei Unternehmen. Experten fordern ein energisches Handeln, denn der Blick in die Zukunft ist nicht rosig.

66 Prozent der befragten Entscheider aus unterschiedlich großen Unternehmen in Deutschland kämpfen mit Fachkräfteengpässen. Nur 29 Prozent sehen sich davon aktuell nicht betroffen. Das geht aus einer Befragung des Forschungsunternehmens Civey im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hervor, an der sich von August bis Oktober rund 7500 Entscheiderinnen und Entscheider beteiligt hatten. „Es ist eine Riesenbaustelle, auch für eine neue Bundesregierung“, sagte der Migrationsexperte der Stiftung, Matthias Mayer, am Donnerstag.

Im Vergleich zur Umfrage im Jahr 2020 – damals hatten 55 Prozent Engpässe und 38 Prozent keinen Mangel angegeben – bedeute das Ergebnis eine Verschärfung. Die derzeit beschriebene Lücke falle zudem größer aus, als ihn die Unternehmen vor Jahresfrist erwartet hätten, hieß es in Gütersloh. Dabei unterscheide sich die Lage je nach Branche, Region, Berufsbild und Qualifikation. Es fehlten vor allem Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung – hier berichteten 48 Prozent der Befragten von Engpässen. Für Akademiker gaben das nur 27 Prozent der Unternehmen an.

Problem für Rheinland-Pfalz

Der Pflegebereich und der gesamte Gesundheitssektor sind laut Erhebung besonders vom Fachkräftemangel betroffen. Ärztepräsident Klaus Reinhardt hatte kürzlich sogar vor einem Personalkollaps im Gesundheitswesen gewarnt. Mehr als die Hälfte der befragten Entscheider beklagt aber auch im Handel Personalnot. Der Blick auf die Bundesländer zeigt: Das Problem besteht überall, etwas stärker in Rheinland-Pfalz, Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Eine weniger deutlich ausgeprägte Lücke besteht für Berlin, Bremen und das Saarland.

Alexander Burstedde vom Institut der deutschen Wirtschaft, sagte, auf dem Höhepunkt der Pandemie habe Personalnot keine größere Rolle gespielt. „Kaum ebbt die Pandemie ab, ist der Mangel wieder voll da.“ Wenn in einem kleineren Unternehmen aber eine zentrale Maschine nicht mehr bedient werden könne, müsse der Betrieb im schlimmsten Fall schließen.