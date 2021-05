Der Wettbewerb Sony gegen Microsoft geht mit einer neuen Konsolengeneration in die nächste Runde. Der Vorverkauf für die Playstation 5 und die Xbox Series X sowie für ihre jeweiligen abgespeckten Versionen läuft blendend. „Ausverkauft“ heißt es da gerade meistens. Ob sich am Erstverkaufstag der Weg zum Elektronikhändler lohnt?

Gut sieben Jahre sind die Playstation 4 und die Xbox One alt, wenn im November ihre beiden Nachfolger erscheinen – die Xbox Series X/S am 10. November und die Playstation 5 am 19. November. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Allerdings sind die Geräte im Vorverkauf bereits seit Wochen nicht mehr zu bekommen. „Die neuen Konsolen gingen weg wie nix“, sagt Markus Schwerdtel von der Fachzeitschrift „Gamestar“. Allerdings weiß er auch: „Wir kennen die Mengen nicht, die in den Vorverkauf gingen. Die Startkontingente sind ausverkauft.“ Chancen auf eine der beiden Konsolen könne man zum Erstverkaufstag in Ladengeschäften haben. Eventuell. Denn während in den vergangenen Jahren die ersten Konsolenverkäufe oft mit Menschenmengen vor und in Elektronikgeschäften einhergingen, könnten in diesem Jahr Corona-bedingt die Liefermengen an den Einzelhandel geringer ausfallen, um nicht zu viele Menschen in die Läden zu locken. Es sei ratsam, sich vorm Besuch vor Ort zu informieren, heißt es.

„Microsoft gibt sich nicht geschlagen“

Technisch seien die beiden neuen Spielgeräte etwa gleichauf, die Xbox Series X vielleicht ein wenig stärker, sagt Schwerdtel: „Microsoft scheint gerade viel richtig zu machen.“ Unter anderem hat das Unternehmen für 7,5 Milliarden US-Dollar Bethesda, einen der bekanntesten Spieleentwickler („Elder Scrolls“, „Doom“), gekauft. „Die neuen Bethesda-Spiele könnten dann exklusiv für einige Wochen oder Monate zuerst auf der Xbox erscheinen“, schätzt Schwerdtel. Was für Bethesda-Fans durchaus ein Kaufargument für die Xbox sein könnte.

„Das Beispiel zeigt, dass sich Microsoft im Konsolenkampf gegen Sony nicht geschlagen gibt“, sagt Schwerdtel, der die Branche seit Jahrzehnten kennt. Die bislang letzte Runde ging dabei an Sony mit mehr als 113 Millionen verkauften Playstation-4-Geräten, während Microsoft etwa 50 Millionen Xbox One verkauft haben soll – offiziell bestätigt ist diese Zahl allerdings nicht.

Neben dem Flaggschiff Xbox Series X bringt Microsoft die leistungsschwächere und dafür günstigere Xbox Series S in den Handel und Sony die Playstation Digital Only ohne Blu-ray-Laufwerk, ebenfalls zu einem niedrigeren Preis.

Nintendo und seine Gelddruckmaschinen

Abgesehen vom Start der neuen Konsolen dürften in den vergangenen Monaten ebenfalls noch einmal etliche Spielgeräte verkauft worden sein, denn: „Das Coronavirus nutzt der Video- und Computerspielebranche ohne Zweifel“, sagt Schwerdtel, „2020 wird ein Rekordjahr.“ Im September hatte der Verband der Video- und Computerspielbranche mitgeteilt, dass der deutsche Games-Markt im ersten Halbjahr 2020 um 27 Prozent gewachsen sei – mit Spielen und der entsprechenden Hardware wurden 3,7 Milliarden Euro umgesetzt. Dass die Menschen dazu gezwungen waren, daheim zu bleiben, spiele den Games-Herstellern in die Karten: „Wer nicht weggehen kann, gibt mehr Geld für Unterhaltung zuhause aus.“ Für viele seien die Spiele eine wichtige Verbindung nach außen, zu Freunden.

Diesen Boom belegen Verkaufszahlen der aktuellen Konsolengeneration, die sich sonst vorm Start von neuen Geräten eher als Ladenhüter erweisen. Schwerdtel: „Das zeigt, dass sich in den vergangenen Monaten auch Menschen mit Gaming beschäftigt haben, die vorher nichts damit am Hut hatten und die Langeweile bekämpfen wollten.“ Die Mitte März für die Nintendo Switch erschienene Lebenssimulation „Animal Crossing: New Horizons“ ist laut Schwerdtel „das inoffizielle Spiel zur Pandemie“. Darin bauen die Spieler eigene Dörfer und können sich online gegenseitig besuchen und Kontakt halten. Die Switch hat sich von April bis Juni 2020 weltweit 5,6 Millionen mal verkauft – zeitweise waren keine Geräte mehr im Handel erhältlich. „Nintendo macht’s wie immer, hält sich aus dem ,Konsolenkampf’ raus“, sagt Schwerdtel. Die seit vielen Jahren etablierten Marken wie „Super Mario“, „Zelda“ oder „Mario Kart“ seien Gelddruckmaschinen.

PC als Spieleplattform lebt, VR dümpelt vor sich hin

Nicht nur zu Homeoffice-Zwecken erfreut sich auch der Computer aktuell großer Beliebtheit. „Der PC als Spielemaschine stirbt nicht so leicht“, bestätigt Schwerdtel. Beispielsweise haben die beiden großen Grafikkartenhersteller, Nvidia und AMD, gerade ihre aktuellsten Modelle vorgestellt, die ab etwa 500 Euro aufwärts den Besitzer wechseln. „Was noch wichtiger ist, es erscheinen richtig tolle Spiele nur für den PC oder zumindest zuerst für den PC“, verweist Schwerdtel auf Titel wie „Anno 1800“ oder den „Flight Simulator“. Beide von Kritikern hochgelobt.

Kaum ein Thema – trotz qualitativ hochwertiger Spiele wie „Half-Life: Alyx“ – seien im Gamesbereich derzeit Virtual-Reality-Brillen. Schwerdtel: „Das ist noch immer ein Nischenthema für Genießer und Leute, die alles haben müssen.“ Vielen Spielern fehle hier schlicht der Kontakt zu Mitspielern: „In der Virtuellen Realität ist man von allem abgeschottet, das muss man mögen und vertragen – Stichwort Motion Sickness.“