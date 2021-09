Der weltweit tätige Weinheimer Technologie-Konzern Freudenberg, der in Kaiserslautern einen Standort mit rund 600 Mitarbeitern hat, baut sein Filtergeschäft weiter aus und kauft der Private-Equity-Gesellschaft HKW in den USA die Protect Plus Air Holding Incorporated ab. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hickory/ North Carolina gilt als führender Hersteller hochwertiger Luftfilter für Wohngebäude, die hauptsächlich über den Einzelhandel vertrieben werden. 2020 erwirtschaftete Protect Plus Air mit rund 940 Mitarbeitern einen Umsatz von 118 Millionen Dollar, teilte Freudenberg weiter mit. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.