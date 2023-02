Wenn es nicht bald eine Einigung über höhere Regionalisierungsmittel gibt, drohen in der Pfalz Einschnitte ins Zugangebot bis zur Stilllegung ganzer Linien. In Gefahr ist unter anderem auch die Strecke nach Bad Bergzabern, an der die Heimatgemeinde von Bundesverkehrsminister Volker Wissing liegt.

Ein Kernelement der Bahnreform von 1993/94 war die Übernahme der Verantwortung für den regionalen Zugverkehr durch die Bundesländer. Dafür bekommen die Länder seit 1996 vom Bund die sogenannten Regionalisierungsmittel. Mit ihnen werden Zugfahrten bei der Deutschen Bahn (DB) und ihren Wettbewerbern bestellt und finanziert. Über ihre Höhe gibt es immer wieder Streit zwischen Bund und Ländern, der außerhalb von Fachkreisen beim breiten Publikum zunächst meist keine größere Aufmerksamkeit findet. Das ändert sich aber schlagartig, wenn fehlende Regionalisierungsmittel dazu führen, dass das Zugangebot reduziert werden muss.

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist vereinbart, die Regionalisierungsmittel zu erhöhen. Beim Abschluss des Koalitionsvertrags stand dahinter die Absicht, das Nahverkehrsangebot zu verbessern – nicht zuletzt, um den bisher in weiter Ferne liegenden Klimaschutzzielen beim Verkehr näher zu kommen. Konkretisiert wurde diese Vereinbarung bisher aber nicht.

Energiepreise massiv gestiegen

Nun gibt es noch einen wesentlich dringenderen Grund für eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel. Die infolge des Kriegs in der Ukraine massiv gestiegenen Energiepreise sorgen dafür, dass allein schon die Aufrechterhaltung des bestehenden Angebots deutlich mehr kostet als noch vor einem Jahr erwartet. Die beiden für den regionalen Zugverkehr in Rheinland-Pfalz zuständigen Zweckverbände in Kaiserslautern und Koblenz haben daher eindringlich darauf hingewiesen, dass ohne eine baldige Anhebung der Regionalisierungsmittel schon im kommenden Jahr zahlreiche Züge abbestellt werden müssten.

Der Zweckverband in Kaiserslautern, der für das südliche Rheinland-Pfalz zuständig ist, hat ausgerechnet, dass selbst eine Halbierung des Angebots auf den S-Bahn-Strecken von Mannheim nach Kaiserslautern und Mainz sowie auf der Stadtbahnlinie von Germersheim nach Karlsruhe nicht ausreichen würde, um die steigenden Kosten auszugleichen. Der Vorsteher des Zweckverbands, der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel (CDU), betonte: „Angesichts der starken Fahrgastnachfrage auf den Hauptstrecken sind aber dort größere Angebotsausdünnungen in der Praxis nicht möglich, weil die Abwanderung zum Autoverkehr dort deutlich größer sein würde als im ländlichen Raum. Vor diesem Hintergrund müssten dann mehrere Strecken im ländlichen Raum komplett stillgelegt werden.“ Zu den Pfälzer Städten, die dadurch ihren Anschluss ans Schienennetz verlieren könnten, gehören unter anderem Kirchheimbolanden, Eisenberg und Bad Bergzabern.

Heimatort von Verkehrsminister Wissing betroffen

An der 1995 reaktivierten Strecke vom Eisenbahnknotenpunkt Winden nach Bad Bergzabern liegt Barbelroth, die Heimatgemeinde von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Bei einem Wettbewerb unter südpfälzischen Gemeinden, in dem es für eine Zugtaufe darauf ankam, die meisten Stimmen pro Einwohner zu bekommen, kam Barbelroth auf den ersten Platz. Dies kann als Indikator für großes Interesse am Bahnanschluss gewertet werden. Wenn Barbelroth als Heimatort des Bundesverkehrsministers diesen Bahnanschluss gleichzeitig mit der von Wissing propagierten Einführung eines 49-Euro-Tickets verlieren sollte, dürfte dem Bahnhaltepunkt der Gemeinde auch überregionale Medienaufmerksamkeit sicher sein.