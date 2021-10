61,3 Millionen: So viele Pakete transportierte die Deutsche Post/ DHL vom 14. bis zum 19. Dezember 2020 – so viel wie noch nie in einer Woche. 2021 dürften sich die Schließungen im Einzelhandel nicht wiederholen – auch deshalb rechnet das Unternehmen im Weihnachtsgeschäft nicht mit großen Sprüngen bei den Paketmengen.

„Wir erwarten wieder ein sehr starkes Weihnachtgeschäft, das aber nicht in der außergewöhnlichen Situation stattfindet wie 2020“, so der für Post und Paket Deutschland zuständige Vorstand Tobias Meyer. Unter Wettbewerbern gibt es eine ähnliche Zurückhaltung. Das Vorjahr sei so stark gewesen, dass ein Vergleich dazu jetzt schwierig sei, sagt ein Branchenexperte. DHL-Konkurrent Hermes allerdings legte unlängst eine erstaunlich optimistische Prognose vor: Die Firma schätzt, dass ihre Fahrzeuge in Deutschland im vierten Quartal 9 Prozent mehr Sendungen transportieren als im Vorjahreszeitraum. Das ist zwar weniger als das 20-Prozent-Plus vor einem Jahr, wäre aber dennoch ein sehr guter Wert.

Weniger Elektronik-Waren

Post-Konzernvorstand Meyer verweist auf Unwägbarkeiten, die eine Prognose in diesem Jahr erschweren. So haben einige Elektronikhersteller wegen globaler Halbleiter-Engpässe Lieferprobleme – es könnte also sein, dass etwas weniger Elektronik-Pakete bei DHL aufgegeben werden.

Und wie geht es langfristig weiter? Verpufft der Corona-Effekt in der Paketbranche und die Nachfrage sinkt, weil die Menschen wieder mehr vor Ort einkaufen und weniger im Netz? Davon geht der Manager nicht aus. „Die Lockdowns in Summe haben in gewissen Segmenten eine nachhaltige Veränderung des Konsumverhaltens bewirkt“, sagt er. Dies betreffe Dinge des täglichen Bedarfs, zum Beispiel Arzneimittel und Tierfutter. Diese Nachfrage bleibe hoch und werde weiter wachsen.