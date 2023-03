Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei neue Smartphones hatte ZTE bereits vorgestellt. Jetzt zielt das Spitzenmodell auf die chinesische Konkurrenz.

Mitte April präsentierte ZTE seine neue Axon-30-Familie. Ein Axon-30- Standardmodell besetzt die untere Mittelklasse, ein Axon 30 Pro will sich in der Oberklasse behaupten. Das Axon 30 Ultra strebt in die Spitzenklasse