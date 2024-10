Vor gut anderthalb Jahren wurden beim Automobilzulieferer ZF erstmals düstere Prognosen in Sachen Stellenabbau bekannt. Nun ist klar, dass im Werk in Saarbrücken bis Ende nächsten Jahres 1800 Beschäftigte gehen müssen. In vier Jahren könnten es sogar noch mehr sein.

Zu hohe Kosten am Saarbrücker Werk, eine zu langsame Transformation hin zu Elektroautos, und ein extremer Auftragseinbruch: So begründet ZF