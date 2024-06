Bevölkerungsdaten sind wichtig für die Planung vor Ort – zum Beispiel, wenn es um Wohnraum und Kitaplätze geht. Neue Daten des Zensus zeigen nun: In Deutschland leben weniger Menschen als gedacht. Außerdem geht aus den Daten hervor, dass die Mieten je nach Wohnort stark auseinandergehen.

Deutschland hat aktuell rund 83 Millionen Einwohner – und damit etwa 1,6 Prozent weniger als bisher angenommen. Das zeigen die ersten Daten des Zensus 2022, die am Dienstag in Berlin veröffentlicht wurden.

In seiner Schätzung vom Januar war das Statistische Bundesamt noch davon ausgegangen, dass sich derzeit rund 84,7 Millionen Menschen mittelfristig in der Bundesrepublik aufhalten. Laut Zensus 2022 lebten am 15. Mai 2022 aber lediglich rund 82,7 Millionen Menschen in Deutschland. Das sind etwa 1,4 Millionen Einwohner weniger, als bislang auf Basis der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung angenommen wurde, wie die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand, erklärte.

Der Zensus ermittelt die Bevölkerungszahlen aller 10.786 Gemeinden Deutschlands. In 56 Prozent dieser Gemeinden hat es 2022 mindestens ein Prozent weniger Menschen gegeben. Beim Zensus gehe es auch darum, Fehler zu korrigieren, sagte Brand, das sei „ganz normal“. Nach den neuen Daten wuchs die Bevölkerung Deutschlands zwischen dem Zensus von 2011 und dem von 2022 um rund 2,5 Millionen Einwohner.

Gleiche Tendenz in der Pfalz

In den Kreisen und kreisfreien Städten der Pfalz setzt sich die bundesweit sichtbare Tendenz nahezu ungebrochen fort. Die Bevölkerung ist fast überall kleiner, als die Fortschreibung sie vorausberechnet hatte. Die Ausnahme ist der Kreis Südliche Weinstraße, dort leben den aktuellen Zahlen zufolge 182 Menschen mehr als vorausberechnet – 112.576 statt 112.394. Die Abweichung liegt allerdings nur bei 0,16 Prozent.

Ebenfalls sehr treffsicher war die Vorausberechnung für den Kreis Germersheim, wo laut dem Zensus genau 14 Menschen weniger leben als kalkuliert: 130.551 statt 130.565, eine Abweichung von nur 0,01 Prozent. Die größte Abweichung von der Vorausberechnung weist der Landkreis Südwestpfalz auf, wo laut dem Zensus nur 90.480 Personen lebten – statt der berechneten 95.355. Die Abweichung beläuft sich hier auf satte 5,39 Prozent. Für die 16 Landkreise und kreisfreien Städte der Pfalz ergeben sich im Zensus insgesamt 1.280.907 Einwohner.

Die bundesweiten Abweichungen betreffen den Angaben zufolge zu rund 71 Prozent die ausländische Bevölkerung. Laut Zensus 2022 lebten 2022 in Deutschland rund 10,9 Millionen Ausländerinnen und Ausländer – fast eine Million weniger als bislang amtlich ausgewiesen. Ein Grund dafür sei, dass sich manche Ausländer nicht in Deutschland abgemeldet hätten, sagte Gößl. Er verwies zudem auf die „hohe Mobilität durch die Fluchtbewegung von 2015“, die für die Statistiker nicht einfach abzubilden sei. Ein Großteil der Kriegsflüchtlinge, die nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nach Deutschland gekommen waren, sei in den Zensus-Daten bereits berücksichtigt.

Im Zensus geht es jedoch nicht nur um die Bevölkerungszahlen. Auch zur Wohnsituation der Deutschen gibt es Ergebnisse. Diese zeigen, dass drei Viertel aller Wohnungen in Deutschland 2022 mit Gas oder Öl beheizt wurden. Erst ab dem Baujahr 2010 hat der Anteil der Wärmepumpen zugenommen. In Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und dem Saarland war jeweils mehr als jede vierte Wohnung mit einer Ölheizung ausgestattet, während diese Energiequelle in den östlichen und nördlichen Bundesländern unterdurchschnittlich genutzt wurde.

Erneuerbare Energiequellen spielen nach Angaben der Statistiker zum Heizen von Wohngebäuden bislang nur eine untergeordnete Rolle. Vier Prozent der Wohnungen werden mit Holz oder Pellets beheizt. In drei Prozent der Wohnungen nutzt man dafür Solar- oder Geothermie, Umwelt- oder Abluftwärme.

Miete: Begrenzung gefordert

Der Zensus gibt außerdem Einblicke, wie viel Mieter in Deutschland für ihre Wohnungen bezahlen müssen. Im Jahr 2022 zahlten sie durchschnittlich 7,28 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter. Wohnungen in Sachsen-Anhalt waren demnach mit durchschnittlich 5,38 Euro pro Quadratmeter am günstigsten. Am höchsten war die durchschnittliche Nettokaltmiete in Hamburg mit 9,16 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Mieten in Bayern mit 8,74 Euro, Hessen (8,21 Euro) und Baden-Württemberg (8,13 Euro).

Unter den Städten war München mit 12,98 Euro kalt pro Quadratmeter die teuerste Stadt, nach Frankfurt am Main (10,58 Euro), Stuttgart (10,39 Euro) und Heidelberg (10,02 Euro).

„Das sind erschreckende Zahlen, die nur eine Konsequenz nach sich ziehen können: Wir brauchen dringend Begrenzungen der Mieterhöhungsmöglichkeiten, und zwar sofort.“, sagte der Präsident des Deutschen Mieterbundes (DMB), Lukas Siebenkotten. Die Bundesregierung müsse sich hierzu endlich durchringen. „Was wir brauchen, ist eine echte Wohnungsbauoffensive, begleitet von ambitionierten Mietrechtsreformen“, sagte der DMB-Präsident.

Die Anzahl der Wohnungen insgesamt lag zum Stichtag 2022 bei 43,1 Millionen und wuchs damit seit dem Zensus 2011 um 2,5 Millionen an. Die durchschnittliche Fläche pro Wohnung stieg den Angaben zufolge im gleichen Zeitraum um drei Quadratmeter auf durchschnittlich 94 Quadratmeter an. Am stärksten stieg die Wohnungsgröße in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Berlin und Hamburg erhöhte sich die durchschnittliche Wohnungsgröße am wenigsten.

Nächster Zensus 2031

„Bei allen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen sind wir auf verlässliche Fakten angewiesen“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Mit den Ergebnissen des Zensus 2022 hätten die statistischen Ämter des Bundes und der Länder nun eine wichtige aktuelle Datenbasis geschaffen.

Die nächste Zensus-Runde ist laut Statistischem Bundesamt für 2031 geplant. Dann wollen sich die Statistiker allerdings noch stärker als bei der zurückliegenden Erhebung auf bereits vorliegende Daten aus Registern stützen. Für den Zensus 2022 sind zusätzlich bei einer Haushaltsbefragung etwa 10,3 Millionen Menschen interviewt worden. Ursprünglich war der Zensus für 2021 geplant. Wegen der Corona-Pandemie wurde er verschoben. Die Kosten für den Zensus 2022 waren mit etwa 1,5 Milliarden Euro veranschlagt worden.

Welche Daten in Deutschland in welchem Rhythmus erhoben werden müssen, hängt auch mit entsprechenden Vorgaben der Europäischen Union zusammen.