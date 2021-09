Eineinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie zeichnet sich ein schrittweiser Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik ab.

Die US-Notenbank Federal Reserve könnte bei der nächsten Sitzung im November eine Drosselung der milliardenschweren Wertpapierkäufe beschließen, sagte ihr Chef Jerome Powell. Setzt sich die aktuelle Konjunkturerholung fort, könnten die Käufe bis Mitte 2022 eingestellt werden. Zugleich deuten neue Prognosen auf eine Zinserhöhung im kommenden Jahr hin.

Auch die Bank of England betonte am Donnerstag, dass die wirtschaftliche Erholung soweit fortgeschritten sei, dass man in den kommenden Monaten eine Straffung der angesichts der Corona-Krise drastisch gelockerten Geldpolitik erwägen könne.

Norwegen hebt Leitzins an

Die Notenbank von Norwegen reagierte schon jetzt mit ihrer ersten Zinserhöhung seit Beginn der Pandemie. Der Leitzins steigt von null auf 0,25 Prozent. Notenbank-Chef Oystein Olsen verwies auf die Normalisierung der Wirtschaft hin und stellte für Dezember eine weitere Erhöhung in Aussicht.

In den USA und Großbritannien bleibt dagegen zunächst alles unverändert: Die Federal Reserve beließ ihren Leitzins in der niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent. Auch die Wertpapierkäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar (102 Mrd Euro) pro Monat durch die Fed werden fortgesetzt. Auch die Bank of England hielt an dem Leitzins von 0,10 Prozent fest.