Der Modehändler Zalando hat gestern ein Outlet in der Mannheimer Innenstadt eröffnet. Es ist deutschlandweit das neunte dieser Art. Fünf weitere Läden sind bis Ende des Jahres 2022 geplant: in Ulm, Konstanz, München, Nürnberg und Düsseldorf.

Eigentlich als Online-Versandhändler für Schuhe, Mode und Kosmetik bekannt, zieht es das Unternehmen mit Sitz in Berlin immer stärker in die Innenstädte. Die Eröffnung in Mannheim hatte sich mehrfach verzögert, zuletzt wegen der Corona-Pandemie. Verkauft werden soll dort nun auf mehr als 1400 Quadratmetern Fläche ein bis zu 70 Prozent im Preis reduziertes Sortiment an Designer- und Markenprodukten. Es handle sich dabei um Ware aus der Vorsaison, Artikel mit kleineren Mängeln oder Einzelgrößen.

Der Mode-Riese machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro.