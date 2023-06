Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen Bauarbeiten auf der Queichtalbahn endet die Ausflugszugsaison auf der Wieslauterbahn im Dahner Felsenland in diesem Jahr bereits in der ersten Oktoberhälfte. Zum letzten Mal in diesem Jahr fahren die Ausflugszüge „Bundenthaler“ und „Felsenland-Express“ am Wochenende 10./11. Oktober.

Der „Felsenland-Express“ fährt am Samstag und Sonntag ab Karlsruhe um 9.14 Uhr mit Halt unter anderem in Wörth (ab 9.29 Uhr), Kandel (ab 9.37 Uhr) und Landau (ab 10.01