Frauen erobern in Deutschland größere Anteile am Arbeitsmarkt. Aber die Entwicklung vollzieht sich im Schneckentempo. Zudem bleiben Unterschiede zwischen Ost und West.

Am 26. August ist in Deutschland Gleichstellungstag. Aber identisch ist die Situation von Frauen und Männern am hiesigen Arbeitsmarkt deshalb noch lange nicht, auch wenn es langsam Fortschritte gibt.