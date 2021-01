Weltweit steht Xiaomi bereits an Platz 4 bei den Smartphone-Marktanteilen. Die neuen Modelle dürften diese Position stärken. Von der unteren Mittelklasse bis zum Topmodell gibt es merkliche Verbesserungen.

Die neuen 11er-Modelle folgen den Familienkennungen der noch aktuellen Vorgängergeneration mit der Kennnummer 10: Ein Xiaomi Mi 11T und ein Mit 11T Pro gehören zur unteren Spitzenklasse. Das Mi 11 und Mi 11 Pro besetzen die Topplätze. Die Unterschiede finden sich vor allem bei Prozessor und Kameraausstattung. Die Pro-Version des Mi 10 bot bereits 108 + 48 + 12 + 8 MP auf. Ob das vom neuen 11er-Modell des Pro getoppt wird, ist noch nicht klar. Die Kameras des normalen Mi 11 sind jedenfalls nominell nur minimal stärker als beim Vorgänger.

Jenseits des Spitzenquartetts wird das Mi 11 Lite wieder ein Smartphone der gehobenen Mittelklasse mit wahrscheinlich besten Preis-Leistungswerten sein. Inoffizielle Lecks aus Korea bescheinigen dem Lite-Modell einen Bildschirm mit einer Bildwiederholungsrate von flimmerfreien 120 Hertz, wo nicht mal Apple mit seinem Spitzenmodell mithalten kann. Die Hauptkamera soll mit 64 MP auflösen. Das Xiaomi Mi 11 Lite soll zu einem Preis von knapp unter 300 Euro im März bei uns auf den Markt kommen.

Einige Modelle der 11er-Familie wurden bereits offiziell vom Hersteller präsentiert. So ist das Mi 11 im China im Handel und in Deutschland über Importhändler zu Preisen ab 620 Euro plus Einfuhrsteuer zu haben. Das Topmodell mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Datenspeicher wird für etwa 730 Euro plus Steuern aufgerufen. Zum Vergleich: Das bestausgestattete Mi 10 kostet gegenwärtig etwa 880 Euro.

Xiaomi will mit dem neuen 11er an die absolute Spitze der Smartphone-Liga aufsteigen. Eine Triple-Kamera mit 108 + 13 + 5 MP plus 20 MP für die Frontkamera setzen Maßstäbe. Einige Rekorde brach laut Tests der Spezialisten von DisplayMate der Bildschirm: Farbgenauigkeit, Bildkontrast, Helligkeit, Reflexionsverhalten und eine Bildschirmauflösung von 1440 x 3200 Pixeln sollen Bestleistungen erbracht haben, so dass das Mi 11 den „Best Smartphone Display Award“ bekam. 5G-Fähigkeit ist in dieser Klasse Standard. Der Prozessor ist der Snapdragon 888, ein Spitzenklasse-Chip von Qualcomm.

In der Einstiegsklasse um 200 bis 250 Euro mit dem Etikett Redmi Note steht bei Xiaomi auch ein Wachwechsel an. Derzeit sind die Generationen 8 und 9 des Xiaomi Redmi Note bei uns im Handel erhältlich. Die Preisunterschiede zwischen den beiden Generationen sind gering. Wer nicht auf die Generation 10 des Redmi Note warten will, die im Frühjahr erwartet wird, sollte aus der 9er-Reihe wählen, deren Preise noch günstiger werden dürften. Hier ist das Redmi Note 9 Pro die aktuelle Preisleistungs-Empfehlung. Es ist groß, schnell und bietet für etwa 270 Euro eine exzellente Kameraausstattung. Das Redmi Note 9 Pro ist erst im April 2020 bei uns auf den Markt gekommen. Der Nachfolger wird aber wahrscheinlich schon in einigen Wochen erhältlich sein. Viele Hersteller ziehen wegen Corona derzeit ihre neuen Modelle vor.

Aus dem Zahlentakt scheinen auch zwei neue Einsteigermodelle zu fallen: Vor wenigen Tagen wurden das Redmi 9T und das Redmi Note 9T 5G präsentiert. Der Hauptunterschied, nämlich 5G, bestimmt auch den Preisunterschied. Ab Mitte März wird das Redmi 9T je nach Speicher für 170 (64 GB) und 200 (128 GB) im Handel sein. Die 5G-Version kostet je nach Speicher (64/128 GB) 230 oder 270 Euro. Als Hauptkamera gibt es eine 48-MP-Linse. Wer mit seinem neuen Smartphone für 5G gewappnet sein will, die hohen Kosten der Spitzenklasse aber scheut, ist mit dem Redmi Note 9T 5G auf der sicheren und günstigen Seite.