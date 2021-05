Der private Umzug ist für viele eine Sache unter Freunden. Während des Lockdowns gelten allerdings strenge Kontaktbeschränkungen. Profitieren davon kommerzielle Anbieter? Wir haben in der Pfalz nachgefragt.

Seit Pandemiebeginn sind bei der Stadt Kaiserslautern laut eines Sprechers weit über 100 Anfragen eingegangen, in denen es darum ging, welche Einschränkungen bei Umzügen zu beachten sind. In Speyer war die Anzahl der Anfragen hingegen offenbar überschaubar. Aber: Als die bisher letzte Corona-Verordnung Anfang Januar in Kraft getreten sei, habe es innerhalb weniger Tage zehn Anrufe zum Thema gegeben, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.

Die gute Nachricht für Umzugswillige ist: Umzüge während des Lockdowns sind grundsätzlich möglich. Allerdings müssen die geltenden Kontaktbeschränkungen eingehalten werden – derzeit darf also maximal eine Person eines weiteren Hausstandes helfen. Anmeldepflichtig sind Wohnungswechsel deshalb aber nicht. In manchen Städten, etwa in Worms und in Speyer kann eine Ausnahmegenehmigung für mehrere Helfer beantragt werden. Dafür gelten strenge Auflagen, so das „Tragen von FFP2-Masken sowohl im Innen- als auch Außenbereich inklusive Wechsel nach Durchnässung, das Tragen von Schutzhandschuhen, die Aufteilung der Helferteams auf die alte und neue Wohnung, die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln an beiden Standorten, der Verzicht auf gemeinsames Essen, die Einhaltung der Mindestabstände und das Führen einer Helferliste für die Kontaktnachverfolgung“, so die Sprecherin der Speyerer Stadtverwaltung. Bisher wurden in Kaiserslautern und Speyer keine Verstöße gegen die Corona-Verordnung im Zusammenhang mit Umzügen festgestellt. In Ludwigshafen werden sie nicht gesondert erfasst.

Pläne werden häufig verschoben

Wer für den Wohnungswechsel Hilfe braucht und kein Bußgeld riskieren will, organisiert seinen Umzug mit einer Speditionsfirma.

Das ist rechtlich unbedenklich: „Dabei handelt es sich um eine gewerbliche Tätigkeit, das heißt, die Umzugsfirma kann Mitarbeiter aus mehreren Haushalten schicken“, informiert eine Sprecherin der Stadt Worms.

Kor Umzüge und Transporte im Westpfälzischen Waldmohr organisiert seit 14 Jahren Umzüge in ganz Deutschland. Ugochukwu Ifeakor, der die Firma leitet, sieht keinen Zuwachs bei den Aufträgen. „Die Leute vermeiden Umzüge eher“, sagt er. Auch weil zwangsweise Umzüge während der Pandemie zeitweise ausgesetzt wurden, seien sogar Aufträge weggebrochen, ergänzt seine Assistentin, Christine Wolf-Struck.

Viele Umzugsunternehmen erleben eine Flaute

Bei Christian-Peter Doll von Umzugs-Fichtner mit Firmenstandorten in Frankenthal, Mannheim und Heidelberg ist die Lage ähnlich: „Mehr Arbeit habe ich im Moment nicht, Corona trifft uns ungemein.“ Seine Kunden, viele schon betagt, hätten gerade zu Pandemiebeginn Angst vor einer Infektion gehabt und Umzüge eher verschoben. „Im zweiten Lockdown nehmen die Menschen das ein wenig laxer“, meint der Geschäftsführer.

Der Junior-Geschäftsführer von Abendland & Bullinger Umzüge in Neustadt, Martin Lüneburg sagt, er sei froh, dass die Firma noch nicht habe schließen müssen. Auch sein Eindruck: Die Corona-Krise habe für eine Verschiebung von Umzugsplänen gesorgt. „Als der erste Lockdown kam, standen unsere Telefone plötzlich still“, berichtet er. Fast wie ein Umzugsstopp sei das gewesen. „Nach den ersten Lockerungen sind die Leute dann Sturm gelaufen.“ Das sei jetzt ähnlich.

Verzögerungen bei Bauämtern bremsen

Der Geschäftsführer des Verbands des Verkehrsgewerbes Rheinhessen-Pfalz (VVRP), Heiko Nagel, meint, man müsse bei der Branche differenzieren. Je nach Ausrichtung der 18 zertifizierten Mitgliedsunternehmen seien die Effekte der Krise mehr oder weniger spürbar. Bei kleinen privaten Umzügen sei die Auftragslage nahezu identisch, berichtet Nagel. Bei Objektumzügen, etwa von Verwaltungen, und beim Messeaufbau seien die Einbrüche hingegen massiv.

Lüneburg berichtet von Einbußen in der Sparte Einlagerungen. Da es bei Bauämtern zu Verzögerungen käme, würden auch Renovierungsarbeiten und Umzüge ausgesetzt – und die Leute bräuchten dann auch keine Container, um ihr Hab und Gut zwischenzulagern. „Ich habe die Befürchtung, das wird 2021 noch schlimmer“, sagt er. Auf Büroumzüge habe die Krise vielleicht einen positiven Effekt: „Firmen verkleinern ihre Standorte oder legen sie zusammen. Das könnte in Zukunft noch mehr werden.“ Kor-Chef Ifeakor berichtet von zuletzt mehr Senioren-Umzügen in Betreuungseinrichtungen. Auch bei dieser und jüngeren Kundengruppen sei ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Verbandschef Nagel vermutet, dass aus Kostengründen nun vermehrt private Helfer für Umzüge herangezogen würden. „Das wird dann im Graubereich abgewickelt.“

Besichtigungen per Videoanalyse

Nagel zufolge werden Pandemie-bedingt viele Besichtigungen von Umzugsobjekten durch Umzugsfirmen nun per Videoanalyse gemacht. So werden der Mitarbeiterbedarf, die Kosten und die Größe des Transportfahrzeugs festgelegt. Speditions-Geschäftsführer Lüneburg führt als zusätzliche Corona-Erschwernis die hohen Kosten für Desinfektionsmittel und Masken an. Die kritisiert auch Kor-Chef Ifeakor: „Das darf man nicht unterschätzen, das muss ich selbst bezahlen.“ Seine Assistentin Wolf-Struck berichtet, zu Beginn der Pandemie habe man zeitweise auch nur Zweierteams zu Umzügen geschickt, „das war aber teilweise schwierig“.

Arbeiten in festen Gruppen, regelmäßiges Lüften und Besprechungen vor der Haustür gehören bei den Umzugsfirmen mittlerweile zum Standard. Fichtner-Chef Doll berichtet, dass vor dem Arbeitsantritt in einem Seniorenheim für seine 25 Mitarbeiter Corona-Schnelltests vorgeschrieben seien, zusätzlich zu Maske, Desinfektion und Abstand. Sein Kollege Lüneburg betont, dass auch für die Kunden die Maskenpflicht gelte. Er bittet sie darum, die Räume während des Umzugs zu verlassen. Er erwäge, Schnelltests für die Helfer auf Kundenwunsch als kostenpflichtige Dienstleistung anzubieten.

Unterschiedliche Regeln als Erschwernis

Verbandschef Nagel wünscht sich „bei allem Verständnis für die Maßnahmen mehr Einheitlichkeit bei den Corona-Regeln“. Denn bisher machten regionale Unterschiede vor allem Umzüge über Ländergrenzen hinweg kompliziert. Speditions-Geschäftsführer Doll sieht die Sache nüchtern: „Wir müssen uns auf ein Leben mit dem Virus einstellen.“ Er sei froh, noch arbeiten zu können. „Andere stehen gerade vor den Trümmern ihrer Existenz.“ Die Umzugsbranche habe vergleichsweise wenig zu meckern.