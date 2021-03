Die Anzahl der Sozialwohnungen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren gesunken. Von zwei Ausnahmen befindet sich eine in Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig setzt sich der Anstieg der Immobilienpreise trotz der Corona-Krise ungebremst fort.

Bundesweit werde der Bestand an Sozialwohnungen bis 2030 weiter schrumpfen, arbeitet eine Untersuchung des auf den Immobilienmarkt spezialisierten Beratungsunternehmens Bulwiengesa heraus. Unter 26 untersuchten Städten wird demnach für Bonn der stärkste Rückgang vorhergesagt, nämlich um 60 Prozent, berichtete der „Spiegel“ am Montag.

Bereits von 2011 bis 2019 gab es der Untersuchung zufolge in einigen Städten einen dramatischen Rückgang bei der Summe der Sozialwohnungen. So sei der Bestand in Leipzig um 90 Prozent und in Dresden um 89 Prozent gesunken. Viele Städte seien aus der Wohnraumförderung ausgestiegen. Ganze Blocks bisheriger Sozialwohnungen, deren Förderzeitraum und damit die Mietpreisbindung ausgelaufen war, seien an Investoren verkauft worden.

Mehr Sozialwohnungen nur in Mainz und Münster

Zuwächse hätten im Berichtszeitraum lediglich zwei Städte verzeichnet: Münster mit 7,1 Prozent und Mainz mit 9,6 Prozent. Im Durchschnitt hätten die 26 untersuchten Städte in den neun Jahren drei Sozialwohnungen pro 1000 Einwohner fertiggestellt. Spitzenreiter war demnach Hamburg mit einem Wert von 9,9 Prozent.

Sozialverbände und der Deutsche Mieterbund beklagen seit Langem einen eklatanten Mangel an Sozialwohnungen. Im Februar gab der Mieterbund die Anzahl der nur mit Wohnberechtigungsschein anmietbaren Wohnungen mit gut 1,1 Millionen an. In den 80er-Jahren waren es fast drei Millionen.

Immobilienpreise steigen so stark wie seit Ende 2016 nicht mehr

Der Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland setzt sich gleichzeitig trotz der Corona-Krise ungebremst fort. Im vierten Quartal 2020 waren Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser im Schnitt um 8,1 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Es war der stärkste Preisanstieg seit dem vierten Quartal 2016 mit damals durchschnittlich 8,4 Prozent. Gegenüber dem dritten Vierteljahr stiegen die Preise für Wohnungen und Häuser Ende 2020 um durchschnittlich 2,6 Prozent.

Besonders deutlich verteuerten sich zum Jahresende Ein- und Zweifamilienhäuser. Die Häuserpreise in den sieben größten deutschen Metropolen – Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf – stiegen gegenüber dem Vorjahresquartal um 12,1 Prozent. In dünn besiedelten ländlichen Kreisen legten sie um 11,0 Prozent zu, in dichter besiedelten ländlichen Kreisen um 9,8 Prozent.

Nachfrage in Ballungsräumen und dicht besiedelten ländlichen Kreisen groß

Die Nachfrage nach Wohnraum wurde weiter befeuert von niedrigen Bauzinsen. Sie ist besonders groß in den Ballungsräumen. Es gab aber auch deutliche Preissteigerungen in anderen Gegenden. Das zeigte sich vor allem bei Eigentumswohnungen, deren Preise am stärksten in dicht besiedelten ländlichen Kreisen zulegten (plus 8,9 Prozent).