Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach der Bundestagswahl stehen in Berlin komplizierte Verhandlungen über die Bildung einer neuen Regierung an. An der Börse dürften sich die Folgen in Grenzen halten: „Der deutsche Aktienmarkt