Ohne Smartphone geht nichts mehr. Aber Entwickler stoßen an Grenzen der sinnvollen Leistungssteigerung. Ist die Zeit reif für ein Gerät nach dem Smartphone?

Baut Apple bald keine iPhones mehr? Das Gerücht verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Internet. Verursacher war Ming-Chi Kuo, ein sogenannter Analyst, der für ein taiwanesisches IT-Beratungsunternehmen arbeitet. Er prognostiziert für die 2030er Jahre einen langsamen Schwenk von Apple hin zu intelligenten Brillen mit Funktionen für virtuelle (VR) und erweiterte Realität (AR). Schon 2022 soll die erste Version eines AR-Headsets auf den Markt kommen, die unabhängig vom iPhone zu nutzen ist und mit den neuen M1-Chips ausgestattet sein soll.

Brillen? Wer erinnert sich noch an die Google Glass, die 2012 vorgestellt wurde und jede Menge Protest auslöste? Nur eine kleine, elitäre Testgemeinde fand es schick, mit einer ans Internet gekoppelten Brille herumzulaufen. Mehrheiten fürchteten, heimlich gefilmt zu werden. Datenschützer liefen Sturm. 2015 wurde die Vermarktung gestoppt. Seit 2019 gibt es allerdings eine Enterprise-Version, zugeschnitten auf Unternehmen, deren Mitarbeiter Daten eingespielt bekommen können, um beim Arbeiten die Hände frei zu haben.

Die alten Einwände würden auch bei einer neuen Apple-Brille gelten. Kaufhemmend auch: Etwa zwei Drittel der Deutschen tragen eine Brille und sehen sie auch als Mode-Accessoire, das zum persönlichen Stil passen muss. Eine leicht anpassbare Datenbrille wirkt da nicht sehr attraktiv. Apple verdient die Hälfte seiner Umsätze mit dem iPhone. Da müsste es schon eine sehr attraktive Konkurrenz geben. Was von Ming-Chis Orakel bleibt: Die Einbindung von Virtual Reality und Augmented Reality (AR) in Mobiltechnik wird sich verstärken. Apple arbeitet schon seit Jahren an AR-Anwendungen. Seit 2017 werden Jahr um Jahr verbesserte Schnittstellen für Entwickler bereitgestellt. Im Kern geht es um die dreidimensionale Erfassung der Umgebung, um passende virtuelle Elemente möglichst nahtlos einzupassen. Bildinformationen werden dabei vom Lidar-Scanner des iPad Pro erfasst. Im Alltag der Nutzer sind solche Anwendungen aber noch nicht angekommen.

Anders ist es mit der Karriere des Smartphones als Kamera. Mehr Objektive sind kaum mehr unterzubringen, dafür wird 2022 die Auflösung der Top-Smartphones weiter zulegen. Samsung hat bereits im Herbst 2021 einen 200-Megapixel-Bildchip präsentiert. Das bisherige Topmodell lieferte 108 Megapixel. Niemand braucht solch hoch aufgelöste Fotos. Aber Samsung macht daraus per flexiblem Pixel-Binning kleinere Bilder. Dabei werden je nach Helligkeit 2 x 2 Pixel oder beim neuen 200-MP-Sensor sogar 4 x 4 Pixel zu einem sehr lichtstarken Bild heruntergerechnet. Aus 200 Megapixeln werden dann 50 oder „nur“ 12,5 Megapixel, die aber in sehr dunkler Umgebung rauscharme Bilder liefern können. Der Sensor mit Hochleistungsbildchip verbessert auch die Videoqualitäten eines Smartphones enorm: So können native 8K-Videos (7680 x 4320 p) im vollen Format mit 30 fps und 4K-Videos für Zeitlupenvideos sogar mit 120 fps aufgenommen werden.

Erste Smartphones werden im Frühjahr 2022 erwartet. Kandidaten sind laut informierter Gerüchte Motorola und Xiaomi, die ihrem nächsten Mi 12 den neuen Sensor gönnen könnten. Samsung selbst dürfte anderen Marken den Vortritt lassen, bis sie ihr eigenes Galaxy-Flaggschiff damit ausrüsten. In der Zwischenzeit wird sich auch entscheiden, ob ein ebenfalls neuer Samsung-Sensor mit „nur“ 50 Megapixeln nicht doch die besseren Bilder liefert, wenn hier sehr große Pixelelemente zu einem 12,5-MP-Bild verrechnet werden. Entscheidend ist hier immer weniger die optische Leistungsfähigkeit, sondern die Qualität des Bildchips, der mit immer besseren Algorithmen Bildfehler intelligent beseitigen kann.

Mehr Pixel fordern auch schnellere Chips. Da beharken sich vor allem Qualcomm und Mediatek auf dem Android-Markt. Mediatek hat gerade seinen neuen Top-Prozessor Dimensity 9000 präsentiert. Damit sollen 4K-HDR-Videos mit gleich drei unterschiedlichen Kameras parallel aufzunehmen sein. Und Standbilder dürfen mit einem 320-MP-Sensor aufgenommen werden – den es noch nicht gibt, was aber nur eine Zeitfrage ist.

Sehr schnelle Chips fordert auch die Gruppe der Smartphone-Gamer. Hier geht der Trend zu immer größerem Arbeitsspeicher. 12 GB sind hier derzeit Spitzenklasse, was aber RedMagic mit einem angekündigten Smartphone toppen will. Hier sollen 18 Gigabyte verbaut sein, was manchen Gaming-PC übertrifft. Gefordert ist bei Spiele-Smartphones aber vor allem das Display. Da will das Red Magic 6 mit einer Bildwiederholrate von 165 Hertz auftrumpfen. Basis ist ein Amoled-Display mit 2400 x 1080 Pixeln. Mehr braucht es nicht, gleich wie das Smartphone genutzt wird, weil selbst ein scharfes Auge hier keine Pixel mehr erkennt.