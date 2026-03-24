In der Industrie verschwinden Hunderttausende Arbeitsplätze , andere Branchen brauchen mehr Personal.

Es ist ein auf den ersten Blick wenig spektakulärer Wert: Um 40.000 werde die Anzahl der Arbeitslosen im laufenden Jahr steigen, schätzt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in einer am Dienstag vorgestellten Prognose. Zudem sei in der zweiten Jahreshälfte wieder mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit zu rechnen.

Ein Blick auf die einzelnen Branchen offenbart aber durchaus bemerkenswerte Unterschiede. So gehen die Nürnberger Forscher davon aus, dass im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit im Jahresverlauf 180.000 neue Stellen entstehen, ausgelöst beispielsweise durch den Ausbau der Kinderbetreuung. Ganz anders sieht es im Produzierenden Gewerbe aus, unter das etwa die Automobil-, aber auch die Chemieindustrie fallen. Dort wird für 2026 der Wegfall von weiteren 141.000 Arbeitsplätzen prognostiziert, nachdem bereits im vergangenen Jahr 140.000 Stellen abgebaut wurden.

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung geht zurück

Die anhaltende Krise im verarbeitenden Gewerbe bekommen auch Unternehmensdienstleister zu spüren. Folglich werden laut IAB auch dort gut 60.000 Jobs wegfallen. „Der Iran-Krieg und die damit verbundenen Energiepreissteigerungen und Handelsstörungen belasten die Beschäftigungsentwicklung in der Industrie zusätzlich“, sieht Enzo Weber, der Leiter des IAB-Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“, den industriellen Sektor, der ohnehin mit vielfältigen Problemen wie beispielsweise der US-Zollpolitik und der aggressiven Handelspolitik Chinas zu kämpfen hat, durch die jüngsten Entwicklungen unter zusätzlichem Druck.

Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran mit seinen Folgen für die deutsche wie die weltweite Wirtschaft wird, darüber sind sich Wirtschaftsforscher einig, das für dieses Jahr erwartete Anziehen der Konjunktur dämpfen – mit Konsequenzen auch für die Beschäftigung. 2026 könnte laut IAB das erste Jahr seit der Weltwirtschaftskrise 2009 werden, in dem die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nicht mehr wächst. Diese lag 2025 auf dem Rekordniveau von 34,96 Millionen Personen. „Aufgrund der aktuell schwachen Ausgangsposition“ erwartet das IAB fürs laufende Jahr hier ein Minus von 30.000. Neben dem demografiebedingten Rückgang sei die „wirtschaftliche Transformationskrise“ eine weitere Ursache hierfür, sagt Enzo Weber: „Transformation erfordert neue Jobs, Weiterentwicklung und Wechsel. Am Arbeitsmarkt gibt es jedoch kaum Bewegung.“

Kräftereservoir für Arbeitsmarkt schrumpft

Zurückgehen wird demnach erstmals auch das Erwerbspersonenpotenzial, das neben den Erwerbstätigen auch Erwerbslose sowie die sogenannte Stille Reserve umfasst. Wegen des demografischen Wandels wird das Erwerbspersonenpotenzial laut IAB im laufenden Jahr um 470.000 Personen schrumpfen. Dieser Rückgang kann auch durch Zuwanderung und eine erwartete höhere Erwerbsbeteiligung vor allem älterer Menschen nicht ausgeglichen werden. Unterm Strich bleibt dann ein Minus von 40.000 auf 48,62 Millionen Personen.

Weil die geburtenstarke sogenannte Boomer-Generation nach und nach in Rente geht, ist davon auszugehen, dass das Erwerbspersonenpotenzial auch in den kommenden Jahren weiter zurückgeht – was die Beschäftigungsentwicklung bremsen und den Mangel an Fachkräften vergrößern dürfte.

Hoffen auf Wirkung der „Fiskalpakete“

Die ohnehin große Unsicherheit ist durch den Iran-Krieg weiter gewachsen. Das macht Voraussagen über die wirtschaftliche und konjunkturelle Entwicklung ein gutes Stück schwieriger. Trotz der internationalen Turbulenzen rechnet das IAB für 2026 mit einem Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent. Die Wachstumsprognose bewegt sich damit auf dem gleichen Niveau wie die kürzlich veröffentlichten Zahlen des Ifo-Instituts und des RWI Leibniz-Instituts.

Haupttreiber für die erwartete wirtschaftliche Erholung seien die von der Bundesregierung geschnürten „Fiskalpakete“ – sprich die schuldenfinanzierten Sondervermögen für Infrastruktur und Verteidigung, erläutern die IAB-Experten. Beides führe „zunehmend zu mehr wirtschaftlichen Aktivitäten“, prognostiziert das IAB.

Daneben erwarten die Forscher auch eine Belebung des privaten Konsums, ausgelöst durch die guten Lohnabschlüsse der vergangenen Jahre. Hier bleibt freilich abzuwarten, wie stark und wie lang die durch den Iran-Krieg ausgelöste Teuerungswelle ausfallen wird, die sich derzeit vor allem in stark gestiegenen Preisen für Öl und Gas bemerkbar macht.