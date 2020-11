Warum ist am Ende vom Geld bloß immer so viel Monat übrig? Vielleicht, weil man schlichtweg am falschen Ort lebt.

Der Kontostand am Monatsende hängt nicht allein vom Gehalt ab. Entscheidend ist auch, wie hoch die Lebenshaltungskosten am Wohnort sind. In der Pfalz bleibt Arbeitnehmern im Donnersbergkreis besonders viel vom Gehalt übrig. Wer hier wohnt und arbeitet, kann am Ende des Monats der Rechnung der Online-Jobplattform StepStone zufolge am meisten Geld zurücklegen, nämlich 1313 Euro, etwa 42 Prozent des durchschnittlichen monatlichen Nettogehalts. Im Rhein-Pfalz-Kreis hingegen sind es nur rund 15 Prozent, was im Schnitt einer Summe von 360 Euro monatlich entspricht.