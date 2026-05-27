In einigen Gegenden sind nur wenige Häuser oder Wohnungen auf dem Markt, in anderen Regionen gibt es ein großes Angebot. So unterscheiden sich die Preise zum Teil deutlich.

Steigende Kosten für den Erwerb von Wohneigentum oder für Mietwohnungen – kaum ein anderes Thema treibt die Menschen und die Politik aktuell mehr um.

Tatsächlich ist der Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Haushaltseinkommen ausweislich von Daten des Statistischen Bundesamts in den vergangenen Jahren gestiegen: von 21,5 Prozent im Jahr 2020 auf 24,1 Prozent im vergangenen Jahr. Besonders hohe Anteile ihres Einkommens müssen Alleinlebende und Alleinerziehende für ihre Wohnung abzweigen: 33,2 beziehungsweise 31,7 Prozent. Das sind rund zehn Prozentpunkte mehr als bei Paaren mit (22,3) oder ohne Kinder (21,3). Unter Wohnkosten verstehen die Statistiker dabei alle Kosten, die ein Haushalt monatlich fürs Wohnen aufbringen muss. Deren Anstieg hängt sicher auch mit der zeitweise hohen Inflation und höheren Preisen für Material und Energie zusammen.

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Schaut man auf jene Bevölkerungsgruppe, die als armutsgefährdet gilt, weil ihr Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren (Median-)Einkommens beträgt, ist der Wohnkostenanteil mit 43,7 Prozent noch einmal signifikant höher. In der Gesamtbevölkerung ist der Anteil derer, die mehr als 40 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen aufwenden müssen, zwischen 2020 und 2025 von 9 auf 11,2 Prozent gestiegen – sie gelten als überbelastet bezüglich der Wohnkosten. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich weit über dem Schnitt; EU-weit betrug der Anteil überbelasteter Haushalte 8,2 Prozent (2024).

Nicht überall ist Wohnraum knapp

Nun ist es nicht so, dass es weniger Wohnungen gibt. Der gesamte Wohnungsbestand ist laut Statistischem Bundesamt zwischen 2018 und 2024 um rund 1,5 Millionen auf 43,75 Millionen gestiegen. Im gleichen Zeitraum stieg die Anzahl der Wohnungen pro tausend Einwohner von 509 auf 524; die Wohnfläche pro Einwohner wuchs um zweieinhalb auf 49,2 Quadratmeter.

Dennoch finden viele Menschen keine Wohnung beziehungsweise gelangen bei den Wohnkosten an, gar über die Grenzen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Zugleich gibt es deutliche Unterschiede, was Wohnraumknappheit und damit auch die Wohnkosten betrifft. Zum einen besteht hier ein Stadt-Land-Gefälle, zum anderen hängen Kauf- und Mietpreise auch von der jeweiligen Region ab.

Deutliche Unterschiede auch in Rheinland-Pfalz

So stiegen die Wiedervermietungsmieten von im Internet inserierten Wohnungen laut Deutschem Mieterbund 2024 im Schnitt um knapp 6 Prozent auf 10,92 Euro pro Quadratmeter. In Großstädten über 500.000 Einwohner ging es sogar um 7,4 Prozent nach oben auf durchschnittlich gut 14,40 Euro pro Quadratmeter – in ländlichen Kreisen wurden Wohnungen hingegen für durchschnittlich 8,40 Euro pro Quadratmeter angeboten.

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Solche Unterschiede lassen sich auch in Rheinland-Pfalz beobachten, wo die Nettokaltmiete für neuvermietete Geschosswohnungen laut Statistischem Landesamt 2024 im Schnitt 9,50 Euro pro Quadratmeter betrug – ein Plus von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit einem Quadratmeterpreis von 10,85 Euro lagen die kreisfreien Städte deutlich über dem Schnitt, während in den Landkreisen die Kaltmiete pro Quadratmeter bei 8,81 Euro lag. In der Pfalz lag Speyer mit durchschnittlich 11,25 Euro pro Quadratmeter bei den kreisfreien Städten an der Spitze – in Pirmasens lag der Wert bei 6,64 Euro.

Ein Grund für knappen – und damit teuren – Wohnraum ist die wachsende Bevölkerung. So lebten laut Statistischem Landesamt 2024 in Rheinland-Pfalz 4,13 Millionen Menschen – 140.000 oder 3,5 Prozent mehr als noch 2011. Im gleichen Zeitraum stieg die Anzahl der Einpersonenhaushalte landesweit um über 13 Prozent auf knapp 750.000. Die Anzahl der Haushalte insgesamt nahm hingegen lediglich um 5,5 Prozent zu.

Deutschland ist „Mieterland“

Auf der „Angebotsseite“ gab es in Rheinland-Pfalz mit 2,16 Millionen Wohnungen 7 Prozent mehr als 2011. Dabei war die Entwicklung regional sehr unterschiedlich. Ein Beispiel: In Landau wuchs der Wohnungsbestand im genannten Zeitraum um über 18 Prozent, während er in Pirmasens um 1,1 Prozent zurückging.

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Die anhaltende Debatte um hohe, für viele zu hohe Mieten liegt auch darin begründet, dass mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland zur Miete wohnt. Damit ist Deutschland, wie es das Statistische Bundesamt formuliert, „Mieterland Nr. 1“ in der EU. Innerhalb der 27er-Staatengemeinschaft lebt ein knappes Drittel (31,5 Prozent) der Menschen zur Miete; vor allem in den osteuropäischen EU-Ländern liegt der Anteil der zur Miete wohnenden Bevölkerung weit unter dem EU-Schnitt, Schlusslicht ist die Slowakei mit 6,2 Prozent.

Hohe Eigentumsquote in Rheinland-Pfalz

Aber auch innerhalb der Bundesrepublik unterscheiden sich die Anteile derer, die zur Miete beziehungsweise in Eigentum wohnen, erheblich. So lag die Eigentumsquote in Rheinland-Pfalz 2022 – das ist der aktuellste Wert – laut Statistischem Bundesamt bei 50,9 Prozent, also weit über dem Bundesschnitt von 41,9 Prozent. Nur im Saarland (59,7 Prozent) ist der Anteil der Wohneigentümer höher. Ganz anders sieht es in Stadtstaaten wie Berlin (15,9 Prozent) oder Hamburg (20,3) aus.