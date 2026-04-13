Wo viel verdient wird, ist es oft teuer. Wo es billig ist, wird oft weniger verdient. Die Mischung macht den deutschen Kaufkraftmeister. Wo Pfälzer Städte und Kreise stehen.

Wo sind die Menschen in Deutschland am wohlhabendsten? Will man dabei nicht nur wissen, wie viel die Menschen verdienen, sondern auch, was das Einkommen vor Ort wert ist, wird es kompliziert. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln hat das nun berechnet – und kommt auf einen Sieger: Heilbronn.

Weil die durchschnittlichen verfügbaren Einkommen dort nicht nur zu den höchsten in Deutschland gehören, sondern die Lebenshaltungskosten auch relativ normal sind, setzt sich die Stadt in Baden-Württemberg an die Spitze der Statistik. Sie verdrängt damit das bayerische Starnberg, das bei der vergangenen Auswertung noch vorne lag.

Das „Problem“ der „Reichenhochburgen“

Insgesamt zeigt die Auswertung, die auf Zahlen des Jahres 2023 beruht – aktuellere liegen nicht vor – gerade am oberen Ende des Rankings eine bunte Mischung aus den üblichen Verdächtigen bei Reichtum und dem, was Autor Christoph Schröder „Hidden Champions“ nennt.

Klassische „Reichenhochburgen“ weisen so hohe Durchschnittseinkommen auf, dass diese die hohen regionalen Lebenshaltungskosten – in Starnberg liegen sie beispielsweise um 14 Prozent über dem Durchschnitt – mehr als ausgleichen. Landkreise wie Neuwied, Wunsiedel oder Rhön-Grabfeld kommen dagegen durch gute Einkommen und deutlich unterdurchschnittliche Preise in die Top 10.

Pfälzer Städte und Kreise in den Top 25

Unter den Pfälzer Landkreisen und kreisfreien Städten schneiden Neustadt an der Weinstraße (Rang 21), der Rhein-Pfalz-Kreis (Rang 22) und der Kreis Bad Dürkheim (Rang 25) am besten ab. Hier sind die Lebenshaltungskosten ebenfalls etwas geringer als im bundesweiten Durchschnitt. Wie schon bei früheren Auswertungen finden sich oben vor allem Landkreise. Gerade in größeren Städten ist das Einkommen oft nicht besonders hoch, die Lebenshaltungskosten dagegen sind es schon – denn der entscheidende Faktor bei den Preisunterschieden sind die Mieten. Ohne ihren Effekt wären die regionalen Preisunterschiede relativ gering, da viele Kostenpunkte wie Lebensmittel aus dem Supermarkt, Auto, Benzin, Elektronik und alles, was im Internet bestellt wird, deutschlandweit kaum Preisunterschiede haben.

Vor allem die Mieten sind es auch, die Großstädte um eine Chance auf bessere Platzierungen bringen. Selbst das reiche München, das beim Durchschnittseinkommen mit 38.190 Euro auf Rang 6 liegt, rutscht durch das höchste Preisniveau – fast 24 Prozent über dem Bundesdurchschnitt – real auf Rang 68 von 400 ab. Noch deutlich weiter nach unten geht es durch hohe Preise für Frankfurt, das nominal auf Rang 125 läge, aber auf 358 abstürzt, Stuttgart rutscht von 48 auf 249, Hamburg von 116 auf 331.

Kaiserslautern und Ludwigshafen weit hinten

Wie sich – mit der Ausnahme Heilbronn – ganz oben nur Landkreise finden, sind es am unteren Ende des Rankings nur Städte. In den meisten Fällen sind es dabei niedrige Einkommen, die trotz eher niedriger Lebenshaltungskosten durchschlagen. Bei Offenbach am Main und insbesondere Freiburg im Breisgau spielen allerdings auch überdurchschnittliche Lebenshaltungskosten eine Rolle. Unter den Schlusslichtern befinden sich auch die Städte Kaiserslautern (Rang 397) und Ludwigshafen (Rang 395).

Rheinland-Pfalz beim realen Einkommen Fünfter

Blickt man auf die Bundesländer, liegt Bayern in Sachen preisbereinigte regionale Kaufkraft an der Spitze. Hier trifft das höchste nominale Einkommen auf die dritthöchsten Preise. Mit Abstand auf dem letzten Platz der Skala liegt Berlin, wo die zweithöchsten Preise auf die zehnthöchsten Einkommen treffen. Besonders weit rutscht Hamburg ab, das zwar den dritten Platz beim nominalen Einkommen aber auch die höchsten Preise hat. Rheinland-Pfalz liegt beim realen Einkommen auf Rang fünf. Das ergibt sich aus dem sechsthöchsten nominalen Einkommen und einem leicht unterdurchschnittlichen Preisniveau.

Basis der Auswertung ist eine aufwendige Datensammlung des IW Köln zu den regionalen Preisen in kreisfreien Städten, Kreisen sowie Stadt- und Landkreisen in Deutschland, die die Forscher mit Einkommensdaten des Statistischen Bundesamtes verknüpft haben.