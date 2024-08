Vielen Menschen fällt es schwer, dem Drang zum Kaufen zu widerstehen. Was für die meisten eine harmlose Freude am Shoppen ist, kann für manche zu einer ernsten Sucht werden. Aber wie erkennt man, ob man süchtig ist?

Klamotten, Schuhe, Taschen – Iris Weber (Name geändert) hat schon immer gerne eingekauft. Dass sie ein ernstes Problem hat, hat sie erst sehr spät erkannt, vor etwa zwei Jahren. „Zu dieser Zeit kaufte ich sehr viel und bestellte auch immer mehr online, was ich sonst eigentlich nicht tue. Als einige Tage hintereinander ständig Pakete ankamen, sagte mein Mann zum Spaß: Das ist doch nicht mehr normal, du bist doch kaufsüchtig“, erinnert sich die 61-Jährige.

Der Satz, den ihr Mann im Scherz gesagt hatte, brachte sie zum Nachdenken. „Ich habe auch Dinge gekauft, die ich eigentlich nicht benötigte. Oft hatte ich danach ein schlechtes Gewissen oder gar schlaflose Nächte“, sagt die Verwaltungsangestellte. Auch bei Freunden und Bekannten blieb ihr exzessiver Konsum nicht unerkannt. „Ich wurde darauf angesprochen, aber nahm das nie wirklich ernst“, sagt die Berlinerin.

Nicht allein mit der Sucht

Vor zwei Jahren traf Iris Weber dann die Entscheidung, aktiv etwas gegen ihre Sucht zu unternehmen. Zunächst besuchte sie eine begleitete Gruppe der Caritas, die sich an Kaufsüchtige richtet. Seit einem Jahr ist sie in der Selbsthilfegruppe des Cafés „Lost in Space“, einem Angebot der Caritas Berlin. Die Treffen, die alle zwei Wochen stattfinden, helfen ihr, sagt Weber. „Am Anfang berichtet man, wie es einem geht und wie stark der Kaufdruck ist. Wenn man neu ist, beschreibt man auch kurz, welche Art von Kaufsucht man hat“, berichtet sie.

Weber ist nicht allein mit ihrer Sucht. Schätzungen der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zufolge haben rund 5 Prozent der Deutschen eine pathologische Kaufsucht. Das bedeutet: Sie haben ein unkontrollierbares Verlangen, etwas zu kaufen, selbst wenn sie die Waren nicht benötigen.

Zentrales Symptom ist Kontrollverlust

Renanto Poespodihardjo ist Experte für Verhaltenssüchte. Als leitender Psychologe im Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen an den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel behandelt er seit Jahren Menschen mit Kaufsucht. Er sagt: „Betroffene versuchen, negative Gefühle in positive umzuwandeln. Shopping kann sogar eine Art Rausch auslösen und von Selbstzweifeln und negativen Empfindungen ablenken.“

Krankhaften Konsum zu erkennen, ist laut Poespodihardjo nicht einfach. „Ein zentrales Symptom einer Sucht ist der Kontrollverlust. Das heißt, der Betroffene will aufhören, kann es aber nicht.“ Hinzu komme die Gefahr der Verschuldung als Folge der Sucht.

„Jeden Tag kommt ein neues Paket an“

Ein weiteres Symptom ist die gedankliche Vereinnahmung. „Das Kaufen nimmt einen großen Raum im Alltag Betroffener ein. Sie beschäftigen sich häufig den ganzen Tag damit, verbringen viel Zeit auf Onlineshops, vergleichen Preise und Rabatte.“ Kaufsüchtige müssten immer etwas im virtuellen Warenkorb haben, „jeden Tag kommt ein neues Paket an“.

Auch Iris Weber bekommt die finanziellen Folgen ihrer Kaufsucht zu spüren. „Ich habe mein Konto immer wieder ausgereizt“, sagt sie. Sorge bereite ihr das vor allem mit Blick aufs Alter. „Ich gehe in ein paar Jahren in den Ruhestand und möchte dieses Problem bis dahin in den Griff bekommen haben.“ Sie schreibe zwar mittlerweile einen Haushaltsplan, „aber dort erfasse ich immer erst im Nachhinein die Kosten.“ Sich selbst ein fixes Budget vorzugeben und das dann auch einzuhalten, falle ihr schwer. Oft stelle sie erst am Ende des Monats fest, dass sie wieder 400 bis 500 Euro für Schuhe und Klamotten ausgegeben habe.