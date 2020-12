Letzte Geschenke im Lockdown? Da lockt das Netz. Und viele schauen bei Wish vorbei. Konkurrenz für EBay und Amazon? Oder eine betrügerische Fake-Falle?

Wish, das heißt „Wunsch“. Unter der Marke boomen eine App und ein Online-Kaufportal. Um die zwei Millionen Deutsche sollen bereits die App nutzen. Wish sieht auf den ersten Blick wie eine Billigkonkurrenz zu Amazon aus. Da gibt es sehr viel Unterhaltungselektronik, Smartphones, aber auch Uhren, Schmuck, Kleider und Accessoires. Und das zu extrem günstigen Preisen.

Die Preise sind so absurd, dass jeder Käufer mit gesundem Menschenverstand abwinken muss. Da soll ein modischer Bodysuit aus Seide mal 225 Euro gekostet haben. Jetzt lockt er mit acht Euro. Ein „2020 5G Super Smartphone P40 Pro mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher und drei Kartenplätzen“ soll zum Start 2446 Euro gekostet haben. Nun nur noch 66 Euro. Wer sich etwas auskennt, weiß: Selbst ein Galaxy Z Fold 2 kostet „nur“ 1300 Euro. Und sollte das Huawei P40 Pro gemeint sein – das gibt es bereits um die 600 Euro. Die Kamera eines anderen „Edel-Smartphones“ soll ein „Summafit“-Objektiv haben. Wer sich ein wenig auskennt, weiß, dass ein Klassiker-Objektiv für Leica-Kameras „Summarit“ heißt.

Die versprochenen Preisreduzierungen sind oft ein doppelter Fake: Sie unterstellen ein echtes Markenprodukt, das nicht gemeint ist. Und es werden willkürlich Lockpreise erfunden. Wer Produkte, Marken und Eigenschaften nicht genau kennt, fällt schnell auf das vermeintliche Schnäppchen herein. So ließen sich sehr schnell Hunderte von höchst absurden Beispielen finden. Was aber den Erfolg von Wish nicht schmälert. Obwohl viele Produkte Billigprodukte von chinesischen Fake-Herstellern sind, die Qualität meist miserabel ist und die Abwicklung von Reklamationen einem Glücksspiel gleichkommt.

Wish kann sich doppelt leicht aus der Klemme ziehen: Zum einen hält man sich einfach nicht an EU-Standards. Zum anderen arbeitet Wish nur als Vermittler zu Händlern, kassiert Provision und betreibt keine Lagerhaltung. Wie ein konkreter Händler zu erreichen sein könnte, wird oft nicht transparent gemacht. Hinzu kommt bei einem Warenwert inklusive Versand über 22 Euro eine Einfuhrumsatzsteuer von 19 Prozent bei nicht EU-Waren. Das reduziert den Schnäppcheneffekt manchmal deutlich.

Für Marktforscher ist Wish ein Phänomen. So hat die ECC Marktforschung schon mehrfach per Umfrage die Einstellung von Nutzern abgefragt. ECC-Sprecherin Julia Frings zur aktuellen Umfrage: „Die Käufer empfinden bei der Nutzung der neuen Onlineanbieter ein Gefühl der Spannung und des Abenteuers. Die Nutzung von Wish und Co. erleben sie als Schatzsuche und sind im Gegenzug dazu bereit, Risiken einzugehen.“ Nicht nur Risiken, sondern auch mangelnde Qualität, solange der Preis zu stimmen scheint. Wem das nicht schmeckt: Ein Geschenkgutschein aus dem Laden des Vertrauens ist auch schnell besorgt.