Die vier Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft sehen große Herausforderungen auf deutsche Unternehmen zukommen und fordern deshalb eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.

„Wir nehmen die Ankündigung von Aufbruch ernst“, hieß es in einer an die künftige Regierung gerichteten Erklärung am Dienstag. Bei den beteiligten Spitzenverbänden handelt es sich um die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), den Bundesverband der deutschen Industrie (BDI), den Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und den Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH). Angesichts von demografischem Wandel, Digitalisierung, Dekarbonisierung sowie geopolitischer Neuausrichtungen und Verwerfungen im Welthandel werde von der neuen Bundesregierung „Klarheit und Entschlossenheit“ erwartet.

„Innovation statt Bürokratie“

Für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort seien gute Rahmenbedingungen nötig. Konkret nennen die Verbände hier eine leistungsfähige Infrastruktur, eine verlässliche und günstige Energieversorgung und ein gutes Bildungssystem. Sie fordern außerdem ein „wettbewerbsfähiges Steuersystem, das auch mögliche Entlastungen realisiert“.

Mit Blick auf den Klimawandel, den die Spitzenverbände als „die globale Herausforderung der kommenden Jahrzehnte“ ausmachen, fordern sie „Innovation und Marktwirtschaft“ statt „Bürokratie und Verbote“. Nötig sei ein technologieoffener Umbau der Energieversorgung und der Mobilität. Die Verbände halten außerdem eine faire internationale Wettbewerbssituation für notwendig, die nur durch internationale Klimaabkommen erreicht werden könne. Auch bei der Ausgestaltung des Sozialstaats fordern die Verbände Reformen. Nötig sei etwa eine Flexibilisierung der Altersgrenze, um die Sozialversicherungsbeiträge konstant zu halten.

