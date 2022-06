Mietwagenpreise in Deutschland steigen um fast 50 Prozent – auch wegen Lieferproblemen.

Wer ein Auto mieten will, muss tief in die Tasche greifen. Eine Tagesmiete kann locker 220 Euro kosten – ohne Sprit. Die Preise für Leihautos in Deutschland lagen im Mai 48,7 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Ursache für den Preisanstieg, der bereits seit Mitte 2021 anhält, ist eine strukturelle Mietwagenknappheit: Zu Pandemiebeginn verkauften die Verleiher massenhaft Fahrzeuge, die sie nicht mehr vermieten konnten. Jetzt schnellt die Nachfrage hoch, doch die Anbieter müssen lange auf Neuwagen warten. Grund sind Lieferkettenprobleme in der Autoindustrie. Experten zufolge müssen sich Kunden noch bis ins kommende Jahr auf steigende Preise einstellen.