Geopolitische Krisen, Unwägbarkeiten und US-Zölle machen den Unternehmen in Rheinland-Pfalz zu schaffen. Die Wirtschaftsleistung geht zurück.

Die Wirtschaftsleistung in Rheinland-Pfalz ging 2025 zurück: preisbereinigt und nach vorläufigen Berechnungen um 0,5 Prozent. Nur in zwei Bundesländern sah es bei der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vergangenen Jahr noch schlechter aus: Im Saarland sank das BIP um 0,9 Prozent, in Baden-Württemberg um 0,6 Prozent. In Deutschland insgesamt legte die Wirtschaftsleistung um gerade mal 0,2 Prozent zu. Die wirtschaftlichen Daten für 2025 legte gestern das Statistische Landesamt in Bad Ems in seinem Jahreswirtschaftsbericht vor.

Interessant ist hier auch der Größenvergleich der Wirtschaftsleistung der Bundesländer. Rheinland-Pfalz hat 2025 lediglich einen Anteil von 4,1 Prozent am BIP Deutschlands. Die Platzhirsche sind hier Nordrhein-Westfalen (20,3 Prozent), Bayern (18,4) und Baden-Württemberg (14,9).

Hohe Energiekosten

Zur Ursache der schrumpfenden Wirtschaft sagen die Landesstatistiker: Die wirtschaftliche Entwicklung in Rheinland-Pfalz sei 2025 von hohen Energiekosten, den US-Zöllen und einem starken Euro, geopolitischen Krisen und unsicheren wirtschaftlichen Aussichten beeinträchtigt worden. Zum Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts trug insbesondere das Verarbeitende Gewerbe bei, das 20 Prozent der gesamten Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz erwirtschaftet. Die Bruttowertschöpfung des Verarbeitenden Gewerbes sank 2025 um 1,4 Prozent (Deutschland: minus 1 Prozent).

Das Landesamt stellte vor allem eine Schwäche in der Vorleistungsgüterindustrie fest. Dort werden Güter hergestellt, die in der Produktion anderer Unternehmen verbraucht oder verarbeitet werden. Sie macht mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes der rheinland-pfälzischen Industrie aus. 2025 sanken hier die Erlöse um 3,1 Prozent. Das lag stark an der Chemieindustrie, die in Rheinland-Pfalz mit Abstand umsatzstärkste Branche. Die Hersteller chemischer Erzeugnisse erzielten demnach 3,5 Prozent geringere Erlöse als im Vorjahr. Im Maschinenbau, der zur Investitionsgüterindustrie zählt und gemessen am Umsatz die zweitgrößte Branche des Landes ist, lagen die Erlöse 3,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Auch Fahrzeughersteller und deren Zulieferer, die ebenfalls zur Investitionsgüterindustrie gehören und unter den umsatzstärksten Industriebranchen an dritter Stelle stehen, erzielten 1,6 Prozent höhere Umsätze.

Export nach USA schwächer

Bei den Exporten ging es im vergangenen Jahr um 1,8 Prozent nach oben, allerdings mit wesentlichen Verschiebungen. Während es bei den USA, dem zweitgrößten Handelspartner im Ausland nach Frankreich, um 6,2 Prozent abwärts ging, legten die Ausfuhren in europäische Länder wie Vereinigtes Königreich, Niederlande, Italien, Polen und Spanien deutlich zu. Wichtigste Exportgüter waren dabei Maschinen und chemische Erzeugnisse.

Die Erwerbstätigkeit in Rheinland-Pfalz ging nach Angaben der Landesstatistiker nur minimal um 0,1 Prozent zurück. Dahinter verbergen sich aber starke Veränderungen in verschiedenen Bereichen. So ging die Erwerbstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe um 2,3 Prozent zurück. Auf diesen Bereich entfallen 17 Prozent der Erwerbstätigkeit im Land. Den zweitgrößten Anteil stellt der Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation mit 24 Prozent. Auch hier ging es um 0,6 Prozent nach unten. Den höchsten Anteil an der Erwerbstätigkeit hat der Bereich Öffentliche Dienstleistungen, Erziehung und Gesundheit mit 37 Prozent. Hier gab es ein deutliches Plus von 1,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich 2025 um 0,2 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit 2013. Gesamtdeutschland kam hier auf ein Plus von 0,3 Prozentpunkten auf 6,3 Prozent. Im Ländervergleich hat Rheinland-Pfalz trotzdem weiterhin die drittniedrigste Arbeitslosenquote hinter Bayern (2025: 4,0 Prozent) und Baden-Württemberg (4,6 Prozent).