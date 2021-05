Der Wirtschaftsskandal beim kollabierten Finanzdienstleister Wirecard muss restlos aufgeklärt werden. Am besten in einem Untersuchungsausschuss.

SPD-Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz strebt ins Kanzleramt. Sein entschlossenes Wirken in der Coronakrise hat die Popularitätswerte des 62-Jährigen in die Höhe schießen lassen. Die kommenden Monate wird er nutzen wollen, um seiner Partei klarzumachen, dass kein anderer Sozialdemokrat als Spitzenkandidat für die nächste Bundestagswahl infrage kommt.

Doch nun muss Scholz Abwehrkämpfe führen: Am heutigen Mittwoch soll er mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dem Finanzausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen. Es geht um den Bilanzskandal beim kollabierten Finanzdienstleister Wirecard und die Frage, welche Rolle die Regierung dabei spielte. Scholz ist politisch für die Finanzmarktaufsicht zuständig. Für das Wirtschaftsprüfer-Wesen liegt die Federführung wiederum in Altmaiers Ministerium.

Betrügerische Bande

Zur Erinnerung: Der bayerische Dax-Konzern Wirecard beantragte im Juni die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Zuvor hatte er eingeräumt, Konto-Guthaben in Höhe von fast 2 Milliarden Euro erfunden zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Der Konzern, der es bis in die erste deutsche Börsenliga schaffte, scheint ein Hort der organisierten Kriminalität gewesen zu sein. Mehrere Wirecard-Manager befinden sich in Untersuchungshaft. Die einstige Nummer zwei des Konzerns soll sich nach Moskau abgesetzt haben und Kontakte zum russischen Geheimdienst unterhalten. All das liest sich wie ein billiger Wirtschaftskrimi, ist aber offenbar bittere Realität.

Politisch lautet die entscheidende Frage, ob die deutsche Finanzaufsicht zu lax mit Wirecard umgegangen ist. Sollte dies der Fall sein, könnte die Angelegenheit ausgesprochen unangenehm für den Finanzminister und Möchtegern-Kanzlerkandidaten Scholz werden. Zu klären sein wird auch die Frage, warum sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch im Herbst 2019 bei Gesprächen mit der chinesischen Führung für Wirecard stark machte – obwohl es zu diesem Zeitpunkt bereits Ermittlungen gegen das Unternehmen gab.

Opposition wittert ihre Chance

Es ist davon auszugehen, dass diese Fragen bei der Einvernahme der beiden Bundesminister am Mittwoch im Finanzausschuss nicht abschließend beantwortet werden können. Die Opposition im Bundestag hat bereits klargemacht, was der nächste Schritt sein könnte – nämlich die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses im Parlament. FDP, Grüne und Linke haben die Aufgabe, die Aufklärung voranzutreiben. Und sie wittern die Chance, die Regierung vor der kommenden Bundestagswahl in Bedrängnis zu bringen.

Aber auch unabhängig davon wäre ein Untersuchungsausschuss geboten: Wenn mehr Licht ins Dunkel kommt, wird auch klarer erkennbar, an welchen Stellen die deutsche Finanzaufsicht und die Wirtschaftsprüfer-Branche reformiert werden müssen. Beide waren offenbar nicht in der Lage, einem Betrug im großen Stil auf die Schliche zu kommen. Dies zu ändern, sollte auch für SPD und Union wichtiger sein als der Wunsch, den parteipolitischen Schaden der Causa Wirecard zu begrenzen.