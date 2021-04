Der Bilanzskandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard rückt den Standort Deutschland in ein schlechtes Licht. Hier haben gleich mehrere Ebenen versagt.

Der Aufstieg war beinahe sagenhaft: In nicht einmal zwei Jahrzehnten wurde aus einem kleinen, nicht sehr erfolgreichen Informationsdienstleister ein weltweit agierendes Zahlungsdienstleistungsunternehmen, dessen Aktien im Deutschen Aktienindex Dax notiert sind, der Spitzenliga der deutschen Börsen. Wirecard, so schien es, war eine Erfolgsstory, wie man sie sonst nur aus dem amerikanischen Silicon Valley kennt.

Umso heftiger ist der Absturz – nicht nur für das Unternehmen, seine Manager und unzählige Aktionäre, sondern auch für den Standort Deutschland. Vieles erinnert an Entwicklungsländer, in denen Kontrollen versagen oder in denen gar dunkle Geschäfte durch Korruption und Vetternwirtschaft vertuscht werden. In Deutschland, diesem hochorganisierten Land, dieser erfolgreichen Exportnation, in der jedes kleine Falschparken sofort geahndet wird, ist ein solcher Betrug in diesem Ausmaß doch gar nicht möglich, hätte man gedacht.

Ausreichend Stoff für Krimis

Ist er aber doch! Und es ist nicht das erste Mal, dass selbst am Standort Deutschland Dinge passieren, die ausreichend Stoff für spannende Wirtschaftskrimis liefern könnten. Ein paar davon sind sogar verfilmt worden, wie die Geschichte von Flowtex, bei der „Big Manni“ Manfred Schmider Banken, Finanzamt und Prüfer mit angeblichen Horizontalbohrern narrte. Oder die des Immobilienmagiers Jürgen Schneider, der von den Banken Kredite für Einkaufszentren bekam, die auf dem Papier doppelt so groß waren wie in der Wirklichkeit. Auch die deutsche Automobilindustrie hat sich nicht nur mit Ruhm bekleckert – der Dieselskandal beschäftigt immer noch die Gerichte.

Natürlich ist Deutschland trotz dieser Einzelfälle keine Bananenrepublik, in der dem Wirtschaftsverbrechen Tür und Tor offen stehen. Aber die Fälle decken schonungslos die Lücken auf, die zum Teil unvermeidlich sind, wenn man eine freie Marktwirtschaft pflegt und keinen totalitären Überwachungsstaat. Bei Wirecard haben viele Ebenen versagt, angefangen bei den Wirtschaftsprüfern über die Finanzaufsicht bis hin zu den Analysten, die nicht genau genug hingeschaut haben. Tragisch ist an diesem Fall, dass nicht nur Kunden, Geldgeber und spekulationsfreudige Aktionäre die Betrogenen sind, sondern auch unzählige Anleger, die bei Pensionskassen oder Fonds für ihr Alter vorsorgen wollten. Die Fondsmanager konnten aufgrund ihrer Vorgaben nicht anders, als in einen Dax-Wert zu investieren – auch sie stehen jetzt blamiert da. Dabei hat es ausreichend Warnsignale gegeben, sie wurden überhört. Das wird genauestens aufzuarbeiten sein.

Viele Prüfebenen haben versagt

Der Fall Wirecard wirft aber auch ein Schlaglicht auf ein verändertes gesellschaftliches Umfeld. Im Handumdrehen werden heute weltweit Geschäfte abgewickelt, im Internet, online, weltweit und es spielt keine Rolle, wo der Händler sitzt. Alles im Vertrauen darauf, dass es auch „sicher“ ist. Nicht von ungefähr haben fiktive Wirtschaftskrimi-Serien wie „Bad Banks“ hohe Einschaltquoten – weil sie so nah an der Realität sind. Dieser Faszination des Bösen kann ein Rechtsstaat nur mit der Androhung und Durchsetzung harter Strafen begegnen. Auch Wirtschaftskriminalität ist Kriminalität.