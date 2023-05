Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hammel, dieser Name steht für 300 Jahre Weinbau in pfälzischer Familientradition. Das Gut in Kirchheim vermarktet pro Jahr rund eine Million Flaschen. Das Weingut hat es zudem geschafft, neue Lust auf die lang verpönte Liebfraumilch zu machen.

Kirchheim. Christoph Hammel, nicht nur wegen seines buschigen Bartes eine markante Erscheinung in der Weinwirtschaft, führt mit seinem Bruder Martin, „unser Controller“, in achter Generation