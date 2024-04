In der Klasse der Kompakt-Pedelecs gehören Intube-Akkus noch längst nicht zum Standard. Winora zeigt mit dem Radius, wie ansehnlich eine Integration der Batterie auch bei kleinen Rädern sein kann.

Mit dem Kompakt-Pedelec Radius bietet Winora eine Alternative zum seit Jahren beliebten I:SY. Das Radius steht auf klassenüblichen 20-Zoll-Rädern mit voluminöser Bereifung, was es im Zusammenspiel mit einem kleinen Aluminiumrahmen wendiger macht. Im Hauptrohr ist ein 500-Wh-Akku integriert, der den Bosch-Mittelmotor mit Strom versorgt. Trotz Intube-Batterie wirkt der Rahmen schlank, die Übergänge zur Vorderradgabel oder zum Gepäckträger sind fließend.

Mit Tragegriff

Praktisch: Ein in den Rahmen integrierter Tragegriff erleichtert das Handling etwa an Treppen. Sattel und Lenker lassen sich mit einem Handgriff in der Höhe verstellen, was eine Nutzung für kleine wie große Fahrer erlaubt. Die Basisversion (ab 3500 Euro) kombiniert den 75 Nm starken Performance Line Motor mit einer 5-Gang-Nabenschaltung.