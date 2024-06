Die Preissteigerungen der vergangenen beiden Jahre haben allen Menschen zugesetzt. Wie wirkt sich das auf Rentnerhaushalte aus?

Alles wurde teurer in den vergangenen Jahren, Gas und Öl, das Brot, das Essen im Restaurant. So hohe Teuerungsraten hatten die Deutschen seit vielen Jahrzehnten nicht mehr erlebt. In ungeahnte Höhen kletterten