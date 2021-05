Anders als während der ersten Corona-Welle wollen die meisten Banken aktuell ihre Filialen offenhalten. Trotzdem wird die Anzahl der Niederlassungen in den kommenden Monaten weiter schrumpfen.

Allein die Deutsche Bank will nächstes Jahr 100 Zweigstellen dichtmachen, nachdem die Commerzbank bereits 200 geschlossen hat. Ein Problem ist der Rückzug aus der Fläche vor allem für Senioren: Nicht einmal jeder zweite Deutsche über 60 erledigt seine Bankgeschäfte online, wie aus einer Umfrage des Bundesverbandes deutscher Banken hervorgeht.

„Das Aussterben von Bankfilialen in ländlichen Regionen besorgt uns sehr“, sagt Nicola Röhricht, Referentin für Digitalisierung und Bildung bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO). Doch angesichts der sinkenden Kundenfrequenz in den Zweigstellen lohnt sich deren Betrieb vielerorts einfach nicht mehr. Einige Banken schicken als Ersatz für aufgegebene Niederlassungen immerhin regelmäßig einen Filialbus vorbei, zum Beispiel die Sparkasse Südwestpfalz.

Die Erreichbarkeit ist nicht das einzige Problem. Wer für alltägliche Geschäfte eine Filiale aufsucht, der zahlt häufig drauf: Die Ausführung beleghafter Überweisungen etwa ist in der Monatsgebühr für viele Konten nicht inbegriffen. Nur am Überweisungsterminal oder am heimischen Computer sind sie meist gebührenfrei.

Kurse finden online statt

Hilfe beim Einstieg ins Online-Banking können Initiativen leisten, die Internet-Kurse und -Sprechstunden speziell für Senioren anbieten. In Ludwigshafen gibt es dafür das Café Klick. Ab dem kommenden Jahr soll es dort Kurse speziell auch zum Thema Online-Banking geben. Das aktuelle Kursprogramm findet sich unter http://www.cafe-klick-lu.de/, wegen der Corona-Einschränkungen findet es allerdings nicht vor Ort, sondern online statt. Die BAGSO führt auf der Website www.digital-kompass.de Broschüren und Links zum Thema Computer- und Internetnutzung auf.

Banken sind gefordert

Auch die Banken müssten mehr für Senioren tun, fordert Agnieszka Walorska, Expertin für Digitalisierung bei der Beraterfirma Capco. „Die Komplexität vieler Websites und Banking-Apps überfordert die Leute schnell. Mehr Übersichtlichkeit käme nicht nur Senioren zugute“, sagt sie. Schon bei Tests während der Produktentwicklung müssten verstärkt ältere Menschen als Probanden eingesetzt werden.

„Die Investitionen vieler Banken sind – wie bei vielen Unternehmen – vor allem darauf ausgerichtet, junge Kunden hinzuzugewinnen. Man muss sich aber bewusst sein: Es gibt viele Senioren, die über ein gewisses Kapital verfügen. Die Banken sollten sich also überlegen, wie sie sie zusätzlich zum Konto auch von anderen Finanzprodukten überzeugen können, etwa Sparpläne für ihre Enkel“, mahnt Walorska.

Gemeinsamer Besuch der Webseite

Anzeichen für ein Umdenken gebe es zwar, aber noch wenig konkrete Fortschritte. Als positives Beispiel nennt die Expertin die Möglichkeit, dass Bankmitarbeiter bei telefonischen Anfragen von Kunden zum Online-Banking selbst Einblick in deren Konten nehmen, um die Probleme besser nachvollziehen zu können. „Co-Browsing“ wird dieses gemeinsame Navigieren durch eine Website genannt. Möglicherweise könnten Kreditinstitute künftig auch Funktionen in ihr Online-Angebot integrieren, die Angehörigen ein Co-Browsing ermöglicht.

Allerdings müssten solche Anwendungen mit hohen Sicherheitsstandards verbunden werden. Denn es kommt immer wieder vor, dass sich Betrüger am Telefon als Mitarbeiter von Banken oder auch Firmen ausgeben und sich so Zugang zu Computern ihrer Opfer verschaffen.