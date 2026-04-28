Der Pfalzmarkt hat nicht nur die Saison eröffnet. Sondern er hat auch Landmaschinenhändler aus der Region eingeladen. Sie zeigen, was moderne Maschinen können.

Die Journalisten, die an der Pressekonferenz des Pfalzmarktes in Mutterstadt teilnehmen, reisen aus ganz Deutschland an. Sie schreiben für Lebensmittel-, Landwirtschafts- oder Fachzeitschriften. Wie wichtig das ist, was weit vor der Ernte und der Verarbeitung des Gemüses im Pfalzmarkt passiert, wird ihnen am Dienstag auf dem Gelände der Genossenschaft demonstriert: Zwei Landmaschinenhändler und ein Start-up-Unternehmer stellen die neusten Maschinen vor – und Reiner Petri (Petri & Söhne Landmaschinen, Dannstadt-Schauernheim, 37 Mitarbeiter) bringt es so auf den Punkt: „Wir sind auf dem Weg vom traditionellen Schrauber zum Informatiker in der Landwirtschaft.“ Er zeigt unter anderem eine mit Kameras ausgestattete Hacke, die jede einzelne Pflanze erkennen kann. Innovativ ist auch Elektrotechniker Marcus Förster (Rödersheim-Gronau) unterwegs, der sich Anfang des Jahres mit PfalzFly selbstständig gemacht hat, und eine Drohne zeigt, mit der er Biodünger und Nützlinge ausbringen kann – nicht aber Spritzmittel, obwohl die technischen Voraussetzungen gegeben wären. Denn dafür bedürfe es einer Genehmigung des Luftfahrtbundesamtes – und die gebe es zwar jetzt für den Wein-, nicht aber für den Gemüsebau. Johannes Fischer (Fischer Landmaschinen mit Standorten in Niederkirchen, Zweibrücken, Worms, 70 Mitarbeiter) weist auf die Genauigkeit der modernen Maschinen hin: Damit könne gezielt gedüngt oder gespritzt werden, Folge: weniger Mittelverbrauch, geringere Kosten. Die Landwirte könnten anhand von Daten in Echtzeit entscheiden, was zu machen ist. „Technik ist kein Luxus, wir brauchen das“, sagt Fischer – genauso wie Gemüse: „Die Pfälzer brauchen Gemüse, Deutschland braucht Gemüse.“ Die Bilanz 2025 des Pfalzmarkts lesen Sie hier.