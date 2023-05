Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob verbrannt, vermodert oder von Tieren angefressen: Beschädigtes Geld ist nicht wertlos. Wer die Reste bei der Bundesbank einreicht, bekommt den Betrag in der Regel erstattet. Das dauert derzeit zwar etwas, klappt aber auch, wenn das Geld mit Macken versehentlich angenommen wurde, wie ein Fall in der Pfalz zeigt.

Eine Wanderung in der Nähe von Kaiserslautern mit Einkehr unterwegs und Abschlussessen am Abend. Am Tag danach entdecken die Wanderer im Wechselgeld zwei fein säuberlich ineinander gelegte Hälften