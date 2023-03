Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erst die Ware, dann das Geld – wer auf Nummer sicher gehen will, handelt danach. Leider ist das oft nicht so einfach. Bei Online-Einkäufen soll häufig vorab gezahlt werden. Bei seriösen Anbietern und rascher Lieferung gibt es in der Regel keine Probleme. Doch wer auf einen Fake-Shop hereinfällt, kann viel Geld verlieren. Und das passiert schnell, denn die Betrüger im Netz tarnen ihre Fallgruben raffiniert und immer trickreicher.

Verbraucherschützer berichten von einer anhaltend hohen Anzahl von Beschwerden über scheinbar seriöse und gut bewertete Online-Anbieter von preisgünstigen Markenprodukten,