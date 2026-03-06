Für ein Tagesgeldkonto sind derzeit Aktionszinsen von deutlich mehr als drei Prozent drin. Doch nicht alle Kunden profitieren.

Demgegenüber sinken die Zinsen für Bestandskunden, die länger bei einer Bank bleiben, teils sogar. Wechseln lohnt sich mehr denn je. Dies zeigt eine aktuelle Auswertung der jüngsten Zinsentwicklung durch das Finanzportal Biallo.de. Demnach geht es seit September 2025 mit den Tagesgeldzinsen insgesamt langsam, aber stetig bergauf. Von diesem Anstieg haben aber längst nicht alle etwas. Klar im Vorteil sind Sparer, die zeitlich befristete Aktionszinsen – in einer garantierten Höhe für meist drei bis sechs Monate – nutzen. „Wer heute ein neues Konto eröffnet, kann bei überregionalen Banken im Schnitt mit 2,57 Prozent in den ersten Monaten rechnen – in der Spitze bis zu 3,4 Prozent“, ermittelte das Biallo.de-Portal. Den Marktbeobachtern zufolge „überbieten sich die Anbieter geradezu mit ihren Aktionszinsen“.

Treue zahlt sich nicht aus

Ausgerechnet die treuen Kunden sind davon jedoch ausgenommen, manche von ihnen trifft es sogar doppelt negativ: Laut Biallo.de haben einige Banken „ihre Zinsen grundsätzlich zulasten bestehender Kunden umgestellt“. Dies bedeute, dass neue Kunden heute mehr Zinsen und Bestandskunden zugleich weniger als früher bekommen. Als prominentes Beispiel nennt das Portal die Volkswagen Bank, die Neukunden jetzt 2,75 Prozent für sechs Monate zahle – 0,65 Prozentpunkte mehr als letztes Jahr. „Bestehende Kunden erhalten dort allerdings 0,10 Prozentpunkte weniger als noch vor einem Jahr“, teilt Biallo-Experte Rudolf Krux mit.

Dass es sich lohnt, als Neukunde von Angebot zu Angebot zu springen, zeigt auch ein Blick in die aktuelle Bestenliste der Stiftung Warentest. Dort stehen neuerdings zehn Banken, die Wechslern 3 oder mehr Prozent für Tagesgeld zahlen. Spitzenreiter ist die Consorsbank mit 3,4 Prozent befristet auf drei Monate. Bestandskunden haben das Nachsehen. Laut Biallo.de erhalten sie von der Consorsbank heute 0,2 Prozentpunkte weniger Zins als noch vor einem Jahr. Eine ähnliche Entwicklung stellte das Portal eigenen Angaben zufolge auch bei der BBBank, Bigbank, Ikano Bank und Suresse Direkt Bank fest.

Entscheidend ist die richtige Auswahl der Bank

Was kann ich tun? Wer als Neukunde zu einem Anbieter wechselt, um einen hohen Garantiezins für eine befristete Zeit einzustreichen, ist gut beraten, die Zinsentwicklung bei der gewählten Bank genau im Auge zu behalten. Denn die Zinsen für Bestandskunden, zu denen auch Neukunden schon nach kurzer Zeit werden, können sich jederzeit ändern – also auch sinken. Tagesgeld-Sparern, die von einem Zinsrückgang in jüngster Zeit bereits betroffen waren, empfiehlt das Biallo-Portal, über einen Wechsel der Bank jetzt nachzudenken.

Kunden, die den (allerdings geringen) Aufwand scheuen, immer wieder von Aktionszins zu Aktionszins zu springen, kann eine Liste mit „dauerhaft guten“ Banken der Stiftung Warentest bei der Auswahl helfen. Darin führen die Tester diejenigen Anbieter von Tagesgeld-Konten auf, die in den zurückliegenden 24 Monaten mindestens 22-mal zu den 20 besten gehört haben. Spitzenreiter in dieser Liste ist derzeit Ayvens Bank mit 2,3 Prozent Zinsen.