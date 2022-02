Chemieindustrie: Die deutsche Chemieindustrie warnt angesichts des Ukraine-Konflikts vor explodierenden Gaspreisen. Wirtschaftlich könnte die Lage für energieintensive Branchen sehr problematisch werden, sollte Gas in Europa knapp werden, sagte Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), am Donnerstag. „Den Chemieunternehmen drohen in diesem Fall explodierende Preise für Erdgas bei einem ohnehin historisch extrem hohen Preisniveau.“ Die Chemie- und Pharmaindustrie – die drittgrößte Industriebranche Deutschlands nach dem Auto- und Maschinenbau – verbraucht viel Energie, etwa als Wärme für Anlagen.

Maschinenbau: Deutschlands exportorientierte Maschinenbauer rechnen damit, dass Strafmaßnahmen gegen Russland auch ihr Geschäft treffen werden. Der Präsident des Branchenverbandes VDMA, Karl Haeusgen, betonte aber: „Der VDMA unterstützt die Entscheidung, die Aggression hart zu sanktionieren.“

Automobilindustrie: Für die deutschen Autobauer hat der Konflikt nach Angaben des Branchenverbandes VDA aktuell nur begrenzte Auswirkungen. Insgesamt rund 39.700 Fahrzeuge aus deutscher Produktion seien im vergangenen Jahr nach Russland und in die Ukraine geliefert worden, dies entspreche einem Exportanteil von 1,7 Prozent. „Allerdings unterhalten die deutschen Unternehmen der Automobilindustrie 49 Fertigungsstandorte von Zulieferern und Herstellern in Russland und der Ukraine“, teilte der Verband mit.

Landwirtschaft: „Wir machen uns sehr große Sorgen“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Donnerstag. „Wir befinden uns derzeit in einem Blindflug, da keiner weiß, wie sich die Preise für Betriebsmittel und Getreide entwickeln werden.“ Schon jetzt sei Stickstoffdünger exorbitant teuer und knapp. Dieser wird aus Erdgas hergestellt.