Viele Menschen sehnen sich nach Erholung und kommen trotzdem gestresst aus dem Urlaub zurück. Tourismusexperte Harald A. Friedl erklärt, woran das liegt.

Herr Friedl, viele Menschen verbinden Erholung mit Flugreise, Strand und Sonne. Ist das aus Ihrer Sicht der beste Weg, Urlaub zu machen?

Wenn man die Frage wörtlich nimmt, müsste ich sofort zurückfragen: der beste Weg für wen, unter welchen Umständen? Grundsätzlich ist diese Form – also irgendwohin fliegen und sich dort in der Hitze zu braten – aus ökologischen, klimaethischen und auch ökonomischen Gründen problematisch. Aber das ist nur ein Teil der Antwort. Entscheidend ist: Erholung greift nur, wenn man Abstand von den typischen Belastungen bekommt. Wenn ich im Urlaub ständig mit Handy und Laptop mit dem Büro verbunden bin, kann Erholung nicht funktionieren. Der zweite Punkt ist das richtige Maß an Zeit. Zu kurz – wenn alles vollgepackt ist mit Anreise, Anpassung und Aktivitäten – bringt wenig. Zu lang wiederum hat den Nachteil, dass die Erholung relativ schnell wieder verpufft. Deshalb sind mehrere kürzere Urlaube übers Jahr verteilt oft sinnvoller. Und man sollte sich schon fragen, ob man unbedingt dorthin muss, wo alle hingehen.

Was passiert vor Ort – wann wird Urlaub wirklich erholsam?

Es braucht eine Balance. Nur herumliegen fördert Erholung nicht wirklich. Erholung ist auch ein Prozess der Anforderung – dass man in einen Flow kommt, dass man etwas erlebt, vielleicht auch dazulernt. Und dann wieder Entspannung. Also eine Wellenbewegung: Aktivität, Ruhe, Aktivität. Das ist wesentlich wirksamer als entweder nur Programm oder nur Stillstand. Je weniger motorisiert, je mehr mit dem eigenen Körper, desto nachhaltiger ist das auch gesundheitlich. Gleichzeitig sollte man vermeiden, sich den Urlaub wieder so zu überladen wie den Arbeitsalltag.

Stehen sich viele Menschen bei der Erholung selbst im Weg?

Ja, weil wir stark geprägt sind. Wir sind, sehr vereinfacht gesagt, Herdentiere. Wir orientieren uns daran, was andere machen, was gut ankommt. Die Frage „Was tut mir gut?“ wird erstaunlich selten gestellt. Stattdessen geht es oft darum, mitzuhalten oder etwas zu zeigen. Das hat auch mit Social Media zu tun. Man sieht, wo andere sind, und will dann dorthin. Die zentrale Frage wäre: Was wollen wir überhaupt? Wozu soll der Urlaub dienen? Diese Klärung fehlt häufig.

Sie sprechen Erwartungen an. Welche Rolle spielen die?

Eine sehr große. Urlaube werden heute oft völlig überladen mit Erwartungen. Dort muss alles perfekt sein, alles muss funktionieren. Das führt dazu, dass Frustration fast programmiert ist. Gerade in Beziehungen sieht man das: Urlaube werden zu einer Art Belastungstest. Wenn dann etwas nicht passt, führt das schnell zu Konflikten. Es wäre sinnvoller, Urlaub als Erfahrungsraum zu sehen und nicht als perfekt geplantes Projekt.

Wie würde ein Urlaub aussehen, der wirklich erholsam ist?

Er beginnt genau mit dieser Klärung. Was wollen die Beteiligten? Wenn das klar ist, kann man auch anders planen. Ich habe das früher mit meinen Kindern so gemacht: Es sollte spannend sein, lehrreich, aber auch leistbar – und möglichst nicht überlaufen. Deshalb sind wir oft in Regionen gefahren, die nicht im Zentrum des Massentourismus stehen. Das hat mehrere Effekte: weniger Stress, niedrigere Preise, intensivere Erfahrungen. Wichtig ist auch Vorbereitung. Sich einlesen, ein paar Worte lernen. Dadurch sinkt das Risiko von Überforderung. Man kann übrigens auch künstliche Intelligenz gut nutzen, wenn man sie richtig befragt: also sagt, was man sucht und was einem wichtig ist. Dann bekommt man oft gute Vorschläge für weniger überlaufene Ziele.

Viele wollen im Urlaub aber nicht so viel Fremdes, sondern eher Vertrautes.

Das ist völlig normal. Im Tourismus wirken zwei Dinge gleichzeitig: das Vertraute und das Fremde. Menschen bewegen sich gerne in einem Rahmen, den sie kennen. Von dort aus nähern sie sich dem Fremden oder vertiefen Dinge, die sie ohnehin interessieren. Problematisch wird es, wenn sich alles nur noch auf stark konsumorientierte Formen konzentriert.

Beim Fliegen stellt sich gerade die Frage: Könnte sich daran bald etwas ändern?

Langfristig wäre das notwendig – aus Klimasicht und wegen der Abhängigkeit vom Öl. Kurzfristig ist das schwierig. Urlaub ist stark mit Vorstellungen von Glück verbunden. Gleichzeitig gibt es einen Widerspruch: Viele Menschen sagen, Klimaschutz ist wichtig und handeln im Urlaub anders. Man weiß also, was sinnvoll wäre, verhält sich aber anders – diese Lücke zwischen Einsicht und Verhalten ist gut belegt.

Woran zeigt sich dieser Widerspruch besonders deutlich?

Ein anschauliches Beispiel ist das Tempolimit. Man weiß, dass geringere Geschwindigkeiten den Verbrauch deutlich senken würden, trotzdem stößt das auf Widerstand, weil Gewohnheiten, Komfort und das Gefühl von Freiheit eine große Rolle spielen. Ähnlich ist es beim Reisen: Die Einsicht ist vorhanden, aber sie setzt sich nur sehr begrenzt durch. Das hat viel mit eingeübten Routinen zu tun, aber auch mit Erwartungen, die über Jahre gewachsen sind.

Tatsächlich ist die Stadt in Norditalien ein Paradebeispiel für sogenannten Übertourismus. Um die Besucher zu kanalisieren, verlangt Venedig seit 2024 eine Gebühr für Tagesgäste. In diesem Jahr werden an insgesamt 60 Tagen mindestens 5 Euro Eintritt fällig. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Warum entstehen trotzdem immer neue Hotspots und überlaufene Ziele?

Weil sich diese Dynamiken gegenseitig verstärken. Bestimmte Orte werden zu Symbolen – man kennt sie aus Bildern, aus sozialen Medien, aus Erzählungen. Wer dort war, kann das zeigen. Dadurch entsteht ein Sog. Und je mehr Menschen dorthin fahren, desto wichtiger erscheint es anderen, ebenfalls dorthin zu fahren. So entstehen diese Konzentrationen, die wir als Übertourismus wahrnehmen.

Sie haben Orte wie Hallstatt im Salzkammergut untersucht – ein Ort mit rund 750 Einwohnern, der unter massivem Übertourismus leidet. Was zeigt sich dort konkret?

Dass man sehr genau hinschauen muss. Die pauschale Aussage „Es sind zu viele“ reicht nicht. Man muss wissen: Wann sind es zu viele, zu welchen Zeiten, an welchen Punkten? Wo entstehen Engstellen, wo entzerrt es sich wieder? Ohne diese Differenzierung ist es kaum möglich, sinnvoll zu reagieren. Gleichzeitig gibt es vor Ort sehr unterschiedliche Interessen – wirtschaftliche, politische und die der Bewohner. Das macht Lösungen komplex.

Was folgt daraus – braucht es stärkere Steuerung?

Davon ist auszugehen. Räume sind begrenzt, und es kann nicht jeder jederzeit überall sein. Das ist letztlich nicht anders als bei einem Fußballstadion: Wenn 50.000 Plätze vorhanden sind, dann ist bei 50.000 Schluss. Niemand käme auf die Idee, noch einmal 20.000 Menschen hineinzulassen. Im Tourismus wird diese Grenze oft ausgeblendet, aber sie existiert genauso. Deshalb wird man Besucherströme stärker lenken müssen – über Preise, über Zeitfenster, über Zugangsbeschränkungen oder über eine gezielte Verlagerung von Angeboten.

Reicht es, einfach Alternativen anzubieten?

Das ist ein wichtiger Ansatz, aber allein wird er nicht ausreichen. Der Markt lenkt dorthin, wo die Nachfrage ohnehin hoch ist. Deshalb braucht es bewusstes Gegensteuern – also auch die aktive Aufwertung anderer Ziele. Das kann helfen, den Druck zu verteilen, ersetzt aber keine grundlegende Steuerung.

Was bedeutet das für die Zukunft des Reisens?

Dass sich Gewohnheiten nur langsam verändern werden. Gleichzeitig wächst aber der Druck, diese Veränderungen anzugehen – aus ökologischen, aber auch aus sozialen Gründen. Der Tourismus wird sich stärker mit seinen eigenen Folgen auseinandersetzen müssen.

Zur Person

Harald A. Friedl Foto: privat/oho

Harald A. Friedl ist Jurist und Philosoph und lehrt an der FH Joanneum in Bad Gleichenberg in der Steiermark. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Tourismus, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Entwicklungen. Seit den 1990er-Jahren beschäftigt er sich wissenschaftlich mit den Auswirkungen des Reisens, insbesondere mit Fragen von Klima, Mobilität und Konsumverhalten. Zuvor war Friedl viele Jahre als internationaler Reiseleiter tätig.

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