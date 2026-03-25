Mehr Geld und Regelungen zur Sicherung von Beschäftigung: Das sind die Kernpunkte des neuen Tarifvertrags für die 585.000 Beschäftigen in der Chemie- und Pharmaindustrie.

Schon am Vormittag war klar: An diesem Mittwoch würde eine der schwierigsten Tarifrunden in der Chemie- und Pharmaindustrie zu einem Abschluss kommen. Dafür bedurfte es drei bundesweiter Verhandlungen – und auf beiden Seiten einer Menge Kompromissbereitschaft.

Kurz nach Mittag war es soweit, die Verhandlungsführer der IG BCE, Oliver Heinrich, und des Chemie-Arbeitgeberverbands BAVC, Matthias Bürk, verkündeten das Ergebnis, das auf zwei Säulen beruht: Zum einen steigen die Löhne der Chemie-Beschäftigten in zwei Stufen. Die erste Erhöhung von 2,1 Prozent erfolgt im Januar 2027, ein Jahr danach folgt eine weitere Steigerung um 2,4 Prozent.

Einig in der Bewertung

Für das laufende Jahr sieht der Tarifvertrag, der über 27 Monate läuft, keine Lohnerhöhung vor. Stattdessen fließen pro Beschäftigten 300 Euro in den seit Jahren bestehenden Demografiefonds. Im kommenden Jahr werden diesem Fonds weitere 300 Euro pro Person zugeführt. Dafür wird der zugrundeliegende Demografie-Tarifvertrag zu einem Transformations-Tarifvertrag weiterentwickelt. Das Geld ist für beschäftigungssichernde Maßnahmen in den Betrieben vorgesehen.

In der Bewertung waren sich beide Seiten weitgehend einig. Der IG-BCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis sprach von einem „krisengerechten Abschluss“, für den die Gewerkschaft „bis an die Schmerzgrenze“ gegangen sei. Durch den Iran-Krieg habe sich die Lage für beide Seiten nochmals zugespitzt. „In solch einer vertrackten Ausgangslage eine Einigung zu finden, die allen Beteiligten gerecht wird, war eine große Herausforderung“, sagte Vassiliadis.

Scharpwinkel: „Verantwortung übernommen“

IG-BCE-Verhandlungsführer Oliver Heinrich wies darauf hin, dass der Abschluss auch eine „Innovation“ beinhalte: Betriebe, denen es gut geht, können die Entgelterhöhungen um jeweils drei Monate vorziehen.

BAVC-Präsidentin Katja Scharpwinkel sagte, der Abschluss zeige, „dass wir in einer schwierigen Situation gemeinsam Verantwortung übernehmen“. Die Einigung spiegele die Krise der Branche wider. Zugleich gebe sie Planungssicherheit und Orientierung. Mit der Vereinbarung hätten die Tarifparteien in der Chemie einen „ganz wichtigen Beitrag“ geleistet, um die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu verbessern.

Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Matthias Bürk, betonte, die Einigung bringe den Unternehmen „die dringend benötigte Entlastung“. Die Arbeitgeber zahlten erst ab 2027 dauerhaft mehr, „und das zu krisengerechten Konditionen“. „Wir helfen da, wo es nötig ist“, sagte Bürk mit Blick auf die neu eröffneten Möglichkeiten zur Beschäftigungssicherung in den Betrieben.

„Sicherung der Kaufkraft durchgesetzt“

Künftig können die Mittel aus dem Demografiefonds auch für unterschiedliche beschäftigungssichernde Maßnahmen verwendet werden. Das Geld kann – je nach betrieblichen Notwendigkeiten – beispielsweise in Fortbildung, Umschulungen, persönliches Coaching oder auch in die Reduzierung der Arbeitszeit investiert werden. Bislang werden die Mittel des seit 2010 bestehenden Demografiefonds vor allem für die betriebliche Altersvorsorge und Langzeitkonten eingesetzt.

Der Leiter des IG-BCE-Landesbezirks Rheinland-Pfalz/Saarland, Roland Strasser, zeigte sich gegenüber der RHEINPFALZ „zufrieden mit dem, was erreicht worden ist“. Es sei gelungen, die von der Gewerkschaft geforderte Sicherung der Kaufkraft durchzusetzen. Jetzt hoffe er, „dass die wirtschaftliche Situation sich schnellstmöglich verbessert und dass sehr viele Arbeitsplätze auch durch unseren Tarifabschluss gerettet werden können“, sagte Strasser.

Schwierige Verhandlungen

Für den BASF-Betriebsratsvorsitzenden Sinischa Horvat stellt der Abschluss einen Kompromiss dar, „der in die Zeit passt“. Es sei gelungen, die Kaufkraft der Beschäftigten zu erhalten. Zudem seien für jeden Chemiebetrieb in Deutschland Optionen zur Beschäftigungssicherung geschaffen worden. Da sei „genial“, sagte Horvat, der der achtköpfigen Verhandlungskommission der IG BCE angehört, der RHEINPFALZ. Horvat verwies auf die Ende vergangenen Jahres erzielte Standortvereinbarung bei der BASF, die den Beschäftigten Sicherheit gebe. Mit dem neuen Tarifvertrag gelte es jetzt auch bei der BASF zu schauen, ob es im Bereich Beschäftigungssicherung noch Handlungsbedarf gebe.

Der Einigung waren schwierige und langwierige Verhandlungen vorausgegangen. Die IG BCE hatte reale Einkommenserhöhungen gefordert, um die Kaufkraft der Beschäftigten zu stärken. Zudem verlangte die Gewerkschaft tarifliche Regelungen zur Beschäftigungssicherung. Der BAVC war mit der Forderung nach einer lohnpolitischen „Atempause“ in die Verhandlungen gegangen. Hintergrund ist die schwierige Lage der Branche, die unter anderem unter hohen Energiepreisen, der Zollpolitik der USA und mangelnder Kapazitätsauslastung leidet. Verschärft wird die Situation durch den Iran-Krieg, in dessen Folge die Preise für Öl und Gas deutlich gestiegen sind.

An diesem Donnerstag werden Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) mit den Spitzen der IG BCE und des Chemie-Industrieverbands VCI die sogenannte Chemieagenda vorstellen. Ein Thema ist der Handel mit CO2-Zertifikaten in der EU, wo die Branche dringenden Reformbedarf sieht.