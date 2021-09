Mit der Multi-Device-Funktion kann der beliebte Chat-Dienst auf mehreren Geräten gleichzeitig genutzt werden.

WhatsApp konnte auch bisher auf mehreren Geräten verwendet werden. Das funktionierte über Apps, die auf Windows- oder Apple-Tablets installiert werden können. Aber auch über die Website WhatsApp Web in jedem beliebigen Browser oder die WhatsApp-Desktop-Anwendung, die man unter Windows 10 oder iOS installieren kann.

Das einzige Handicap: Will man die App beispielsweise auf einem Laptop nutzen, weil es da viel bequemer ist, längere Texte zu schreiben, musste das Smartphone angeschaltet und in der Nähe sein. Denn die Installation auf dem Smartphone war bisher immer die zentrale Instanz, in die sich das jeweils andere Gerät einloggt, um neue Nachrichten weiterreichen zu können. Das ist anders als beispielsweise bei cloudbasierten Apps wie Slack, bei denen jedes Endgerät mit der App als „Sendezentrale“ funktioniert, deren Input in der Cloud gespeichert wird.

Verschlüssenlungscode erweitert

Nun hat WhatsApp eine Multi-Geräte-Beta-Version eingeführt. Damit lassen sich bis zu vier Endgeräte, aber nur ein Smartphone, selbstständig in den eigenen Account einbinden, ohne dass das ehemalige Basis-Smartphone aktiv sein muss. Die Daten landen aber nicht in der Cloud. WhatsApp hat seinen Verschlüsselungscode so erweitert, dass nun jedes beteiligte Gerät mit seinem eigenen Code dafür sorgt, dass die End-zu-End-Verschlüsselung weiter funktioniert.

Einfache Aktivierung

Die Aktivierung ist einfach: Bei einem Android-Gerät öffnet man WhatsApp und tippt auf die drei Punkte in der rechten oberen Ecke des Bildschirms. Bei iPhones öffnet man „Einstellungen“ (Zahnrad-Symbol). Dann wird „Verknüpfte Geräte“ aktiviert. Dort ist ein neuer Menüpunkt „Multi-Geräte-Beta“ zu sehen. Bei Aktivierung gibt es knappe Hinweise zur Nutzung und einen Link zur WhatsApp-Website mit weiteren detaillierten Erläuterungen. Wer hier Geräte anmeldet, kann dennoch WhatsApp wie bisher über eine Desktop-App oder WhatsApp-Web in einem Browser auf jedem Endgerät benutzen.

Die neue Funktion ist eine Beta-Version. Es sind noch nicht alle geplanten Funktionen freigeschaltet. Wer wieder den herkömmlichen Weg über „abhängige“ Apps nutzen will, kann sich ohne Probleme wieder abmelden. Das funktioniert wieder über den Menüpunkt „Multi-Geräte-Beta“ und dem Unterpunkt „Beta verlassen“.