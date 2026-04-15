Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat das Gesetz zum Schutz von Arbeitnehmern in Schlachtbetrieben für verfassungsgemäß erklärt.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung wurde die Verfassungsbeschwerde eines Schlacht- und Fleischzerlegungs-Betriebs als unbegründet zurückgewiesen. Dem Eingriff in die Berufsfreiheit der Arbeitgeber stünden hochrangige Belange des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gegenüber, die in der Gesamtabwägung überwögen. Seit 2021 sind sogenannte Werkverträge mit Arbeitskräften in Schlachtbetrieben verboten. Bei solchen Werkverträgen gelten Beschäftigte als selbstständig und sind nicht über den Arbeitgeber sozialversichert. Vorschriften zur Arbeitszeit und zum Gesundheitsschutz gelten nicht in gleicher Weise. Wenn Arbeitskräfte häufig Weisungen unterliegen und in die Produktionsabläufe voll eingebunden sind, spricht man von Scheinselbstständigkeit.

Missstände in der Corona-Zeit

Das gesetzliche Verbot von Werkverträgen in Schlachtbetrieben war erstmals 2021 in Kraft getreten, nachdem Missstände bei den Arbeitsbedingungen und verstärkte Corona-Ausbrüche bekannt geworden waren. 2024 wurde das Gesetz unter der Ampel-Regierung weiter verschärft, indem der Einsatz von Leiharbeitskräften vollständig verboten wurde. Mit dem Verbot wurde die Verantwortung für die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen und gesundheitsschützenden Bestimmungen ausschließlich den Unternehmen der Fleischwirtschaft zugeschrieben. Sie konnten nicht mehr auf die Verantwortung des Werkvertragsunternehmens verweisen.

Der Schlachtbetrieb hatte in seiner Verfassungsbeschwerde argumentiert, dass sich die behaupteten Missstände – insbesondere im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes – „nicht von anderen Branchen unterscheiden“ würden. Die Karlsruher Richter und Richterinnen entschieden dagegen, dass Erhebungen nahelegten, dass es in der Fleischwirtschaft zu Verstößen „im überdurchschnittlichen Bereich“ gekommen sei.

Allerdings hat der Erste Senat nicht über das vollständige Verbot der Leiharbeit von 2024 entschieden– aus formalen Gründen. Hier wurde die Verfassungsbeschwerde für unzulässig erklärt. Folglich prüfte der Erste Senat das Verbot der Leiharbeit zwar nicht inhaltlich, das Verbot gilt damit aber weiterhin. (AZ: 1 BvR 2637/21)