In den kommenden Tagen, möglicherweise am 14. September, wird Apple einiges an Neuigkeiten vorstellen. Es steht die große allherbstliche Keynote an, die aber virtuell stattfinden wird. Apple-Fans warten vor allem auf das neue iPhone mit der Versionsnummer 13.

Revolutionäres ist dabei aber nicht zu erwarten. Das aktuelle 12er-Modell lieferte bereits eine Rundumerneuerung, das neue kann unter Modellpflege verbucht werden. Gehen wir die Eigenschaften und Leistungsdaten anhand aller durchgesickerter und ziemlich gesicherter Informationen durch:

Es wird weiterhin für die Modelle iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro und 13 Pro Max die vier bekannten Displaygrößen geben. Die Bildschirmauflösung des iPhone 13 wird gleichfalls 1170 x 2532 Pixel betragen. Auch bei der Bildwiederholungsrate von 60 Hertz wird sich nichts ändern. Nur die Pro-Version wird 120 Hertz liefern. Gewicht? Nahezu identisch. Gehäusedicke? Wohl 17 hundertstel Millimeter mehr – worüber ganz ernsthaft als Besonderheit berichtet wird. Wasserschutz? Aktuelles und neues iPhone bieten den vertrauten IP68-Standard. Arbeitsspeicher und Optionen für den Datenspeicher bleiben gleich. Die Auflösung der Kameras bleibt gleich. Die Anordnung wird sich wohl leicht verändern. 4K-Videos mit 60 Hertz sind und bleiben Standard für hochwertige Filme.

Relevante Unterschiede? Die 13er-Modellreihe wird das neue iOS 15 als Betriebssystem bekommen. Hinzu kommt das A15-Chipset, der Ersatz für das bisherige A14. Das wird sicher einen Deut schneller sein. Aber schon beim A14 stellten Tester fest, dass die volle Leistung so gut wie nie abgerufen wird. Bemerkbar wird sein, dass das schnelle Laden mit fünf Watt mehr absolviert werden kann. Und Bluetooth 5.2 statt bisher 5.0 bedeutet auch etwas mehr Tempo beim drahtlosen Datenverkehr.

Reicht das für einen Neukauf? Besitzer älterer Modellvarianten sollten jetzt eher das iPhone 12 unter die Lupe nehmen. Nominell werden sich die Preise der 13er-Familie wohl nur minimal erhöhen. Aber wie üblich wird es bei den 12er-iPhones nach der Vorstellung der neuen Generation einen merklichen Preisrutsch geben. Das macht sich jetzt schon bei den Rabatten für Vertragskäufe bei den gängigen Anbietern wie O2 oder der Telekom bemerkbar. Wer ein 5G-Modell und üppiges Datenvolumen braucht, kann in den kommenden Wochen einiges an Geld sparen.

Was ist noch von Apple zu erwarten? Ein iPad Mini, dessen Vorgänger wirtschaftlich nicht sonderlich erfolgreich waren. Die dritte Version des hoch erfolgreichen Airpod steht ebenfalls an. Und dann die Apple Watch mit der laufenden Nummer 7, die zusammen mit einem neuen Prozessor wohl länger als das Vorgängermodell ohne Nachladen auskommt.

Computernutzer warten wohl eher auf ein Upgrade des bereits phänomenal schnellen M1-Chips, der unter dem Namen M1X wahrscheinlich rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft in einem frischen Macbook Pro auftauchen wird. Und auch ein richtig großer iMac wird erwartet, nachdem der neue, kleine All-in-One-Rechner bereits begeistert.