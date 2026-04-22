Wegen der angespannten Versorgungslage bei Öl und der drohenden Verknappung von Kerosin könnten bereits gebuchte Urlaubsreisen mit dem Flugzeug nachträglich teurer werden.

Laut der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen haben erste Reiseveranstalter bereits nachträgliche Preisaufschläge für Pauschalreisen angekündigt. Nach dem Gesetz ist dies den Unternehmen in bestimmten Fällen erlaubt. Ein Anstieg der Treibstoff- und anderer Energiekosten gehört ausdrücklich dazu (§ 651f BGB). Weitere Gründe, die zu Preiszuschlägen berechtigen, sind höhere Steuern und Abgaben, wie etwa Flughafengebühren, und eine Änderung der Wechselkurse. Pauschalreisen fassen mindestens zwei Reiseleistungen, zum Beispiel Flug und Hotel, zusammen.

Wie sollten Reisende reagieren?

Die Veranstalter von Pauschalreisen sind verpflichtet, über die nachträgliche Preiserhöhung mindestens 20 Tage vor Reisebeginn zu informieren, sonst ist sie unwirksam. Liegt den Betroffenen die Mitteilung fristgerecht vor, müssen sie Aufschläge um bis zu 8 Prozent auf den alten Preis hinnehmen. Erhöht sich der Preis hingegen um mehr als 8 Prozent, haben sie das Recht, vom Reisevertrag kostenlos zurückzutreten, also zu stornieren. „Sie müssen dabei jedoch die vom Reiseveranstalter gesetzte Frist beachten. Verstreicht die Frist ohne Reaktion, gilt die Erhöhung als angenommen, und es besteht kein Rücktrittsrecht mehr“, sagt Iwona Husemann, Reiserechtsexpertin der Verbraucherzentrale.

Was sind die Voraussetzungen für einen nachträglichen Preiszuschlag?

Voraussetzung für den nachträglichen Preiszuschlag ist, dass sich der Veranstalter das Recht dazu in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) vorbehalten hat. Außerdem muss er den Reisenden ein ausgefülltes Formblatt vor Abschluss des Vertrags ausgehändigt haben, aus dem sich deren Rechte ergeben. Hat er dies versäumt, ist er zum Preisaufschlag nicht berechtigt.

Teurer werden dürfe die Reise außerdem nur dann, wenn im Vorhinein klar ist, wie der neue Preis genau berechnet wird, betont die Verbraucherzentrale: „Beinhaltet die Preisänderungsklausel bloß einen Verteilungsmaßstab oder gar allgemeine Floskeln, ist sie unwirksam.“ Schwammige Klauseln, mit denen Veranstalter höhere Kosten auf Reisende abwälzen wollten, seien bereits vom Bundesgerichtshof und Oberlandesgerichten gekippt worden, so die Verbraucherschützer.

Was gilt für Individualreisen?

Bei einzeln gebuchten Flügen haben die Fluglinien der Verbraucherzentrale zufolge in der Regel kein Recht zur nachträglichen Preiserhöhung. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass Fluggesellschaften gebuchte Flüge komplett streichen, um die gestiegenen Treibstoffkosten nicht tragen zu müssen. Erfolgt die Annullierung mehr als 14 Tage vor dem geplanten Abflug, haben die Betroffenen zwar Anspruch auf Erstattung des Flugpreises, nicht aber auf eine zusätzliche Entschädigung für ihre geplatzte Reise.

Wann müssen Flugreisende entschädigt werden?

Zu einer solchen Entschädigungsleistung sind die Fluggesellschaften laut Europäischem Verbraucherzentrum (EVZ) nur verpflichtet, wenn der Flug innerhalb der letzten zwei Wochen vor dem Abflug gestrichen wird. Sie beläuft sich den Angaben zufolge auf 250 bis 600 Euro je nach Länge der Flugstrecke. Den Anspruch können die Passagiere laut EVZ allerdings nicht geltend machen, wenn sie auf einen Ersatzflug umgebucht werden, der je nach Zeitpunkt der Annullierung höchstens ein bis zwei Stunden früher als der gebuchte Flug startet und maximal zwei bis vier Stunden später als dieser am Reiseziel ankommt.

Diese Entschädigungsregeln gelten für alle Flüge, die in der EU beginnen oder – bei Airlines mit Sitz in der EU – dort landen.