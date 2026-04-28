Wer mit seinem mobilen Internet unzufrieden ist, kann die Geschwindigkeit des Datentransfers nun mit einer amtlich zugelassenen Smartphone-App selbst messen.

Ist das Tempo erheblich niedriger, als es der Provider verspricht, haben die Kunden das Recht, den Preis zu mindern oder den Vertrag außerordentlich zu kündigen. Die neue Mess-App stellt die Bundesnetzagentur (BNetzA) seit wenigen Tagen zur Verfügung. Sie trägt die Bezeichnung „Breitbandmessung Nachweisverfahren Mobilfunk“ und kann in den gängigen App-Stores kostenfrei heruntergeladen werden. Wichtig ist, sich an die Vorgaben für die Messungen genau zu halten – und keine übertriebenen Erwartungen zu hegen: Die BNetzA räumt den Providern große Spielräume für Abweichungen von den vertraglich vereinbarten Maximalgeschwindigkeiten – den in der Werbung groß hervorgehobenen „bis zu“-Werten in Megabit pro Sekunde (Mbit/s) – ein. Für das Festnetz gibt es ein entsprechendes Messverfahren schon seit mehreren Jahren.

Abschläge unterschiedlich

Für den Nachweis einer sogenannten Minderleistung des Anbieters sind grundsätzlich 30 Messungen mit der App notwendig. Sie müssen auf fünf Kalendertage mit jeweils sechs Messungen in zeitlichen Abständen verteilt werden.

Wird an mindestens drei der fünf Messtage der vertragliche „bis zu“-Wert – verringert um bestimmte Abschläge – bei keiner einzigen Messung erreicht, spricht die BNetzA von einer „erheblichen Abweichung“ bei der Geschwindigkeit. Zeigt sich bereits in den ersten drei Tagen, dass der Anbieter stets zu wenig Tempo liefert, können die Kunden die Messkampagne auch vorzeitig beenden: Das Resultat „Minderleistung“ steht dann bereits fest.

Die BNetzA erlaubt den Providern regional unterschiedlich hohe Abschläge von der Maximalleistung. In Gebieten mit hoher Haushaltsdichte gilt ein Abschlag von 75 Prozent, sodass mindestens 25 Prozent der vereinbarten Maximalgeschwindigkeit erreicht werden müssen. In Gebieten mit mittlerer Haushaltsdichte sind es 15 Prozent (Abschlag 85 Prozent) und bei niedriger Haushaltsdichte 10 Prozent (Abschlag 90 Prozent).

Dass die erlaubten Abschläge mit 75 bis 90 Prozent so hoch sind, hält die BNetzA offenbar für akzeptabel und auch aus Kundensicht für hinnehmbar. „Angesichts der oft vereinbarten maximalen Geschwindigkeiten von mehreren 100 Mbit/s ergeben sich auch bei diesen Abschlägen für die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher noch hohe Datenübertragungsraten“, teilt sie dazu mit. Die regionale Differenzierung der Abschläge begründet die Behörde mit der regional unterschiedlichen Leistungsfähigkeit der Netze.

Sonderkündigung möglich

Ist die Geschwindigkeit des Datentransfers geringer als erlaubt, erhalten die Kunden ein Messprotokoll von der BNetzA, mit dem sie sich an ihren Provider wenden und einen Preisnachlass von ihm einfordern können. Bei der Durchsetzung des Anspruchs hilft ihnen die Behörde jedoch nicht, das ist Sache des Verbrauchers. Offen ist auch, um wie viel der Kunde den Preis drücken kann. Die Höhe des Anspruchs auf Preisminderung könne sich von Einzelfall zu Einzelfall unterscheiden, so die BNetzA. Dies heißt: Der Verbraucher muss sich mit seinem Anbieter einigen – oder ihn notfalls vor Gericht zerren.

Da viele davor zurückschrecken dürften, könnte sich der zweite Rechtsanspruch als schärferes Schwert erweisen: die Sonderkündigung des Vertrags aufgrund der schlechten Anbieterleistung. So können die Betroffenen relativ schnell zu einem anderen Provider wechseln. Die Verbraucherzentralen raten deshalb, den aktuellen Anbieter zunächst schriftlich aufzufordern, die vertragliche Leistung innerhalb einer bestimmten Frist zu erbringen und ihm – bei ausbleibender Besserung – dann ohne weitere Frist außerordentlich zu kündigen.

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