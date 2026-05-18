Die staatliche Finanzaufsicht und Verbraucherschützer warnen vor einer aktuellen Masche: Kriminelle kontaktieren ihre Opfer ein zweites Mal – als vermeintliche Retter.

Wie groß ist der Schaden?

Der Betrug von Anlegern und Sparern hat sich in Zeiten des Internets und der sozialen Medien zum Massenphänomen entwickelt. Allein in Rheinland-Pfalz haben gutgläubige Menschen, die den Versprechungen von Cyberkriminellen vertrauten, im Jahr 2025 rund 77 Millionen Euro verloren, wie das Landeskriminalamt mitteilt. Was viele Geschädigte nicht ahnen: Sie bleiben oft dauerhaft im Visier der Täter.

Wieso bleiben Opfer das Ziel weiterer Betrugsversuche?

Das hat einen einfachen Grund: Den Betrügern sind die Daten der geprellten Anleger, wie Name, Anschrift und E-Mail-Adresse, bereits aus dem ersten erfolgreichen Angriff bekannt. Das nutzen die Gangster aus und kontaktieren ihre Opfer nach einiger Zeit erneut. Sie geben sich als Mitarbeiter seriöser Stellen aus, wie etwa der staatlichen Finanzaufsicht Bafin oder etwa einer spezialisierten Dienstleisterfirma. Und behaupten, das verlorene Geld sei aufgetaucht. Es könne den rechtmäßigen Eigentümern ausgezahlt werden – allerdings nur gegen Vorabüberweisung einer Gebühr. Wer darauf reinfällt und zahlt, verliert ein zweites Mal Geld.

Was sagt die echte Bafin dazu?

Bei der Polizei wird der Trick als Recovery Scam (Wiederherstellungsbetrug) bezeichnet. Laut Bafin kontaktieren Kriminelle die früheren Opfer meist per E-Mail oder Anruf und bieten ihnen an, beim Rückholen des Geldes zu helfen. Dabei behaupten sie, mit der Finanzaufsicht zusammenzuarbeiten. „Das stimmt nicht: Die Aufsicht steht in keinem Zusammenhang mit diesen Personen“, warnt die Bafin in einer aktuellen Mitteilung. Sie empfiehlt allen, die ein entsprechendes Hilfsangebot erhalten, sich keinesfalls darauf einzulassen und stattdessen Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu erstatten.

Wieso sind ausgerechnet die vorherigen Opfer besonders anfällig für den Wiederholungsbetrug?

Tatsächlich ist die Gefahr groß, dass den betrügerischen Versprechungen geglaubt wird. „Wer einmal Opfer wurde, ist besonders anfällig, weil die Hoffnung auf Rückerstattung alle Warnsignale überschattet“, sagt Olesja Jäger, Referentin Verbraucherrecht der Verbraucherzentrale Hessen. „Die Betrüger wissen das. Sie brauchen keine technische Raffinesse, nur das Gespür für die menschliche Schwäche. Genau dort setzen sie an: mit seriösem Auftreten, persönlichen Details aus dem ersten Betrugsvorgang und dem Versprechen: Wir holen Ihr Geld zurück“, sagt Jäger.

Außer über Anrufe und E-Mails versuchen die Täter auch mit Online-Werbung an frühere Geschädigte zu kommen. So berichtet die Verbraucherzentrale von einem Fall, in dem sich ein Opfer eines Krypto-Investmentbetrugs an eine Firma mit angeblichem Sitz im Frankfurter Messeturm wandte und von dieser eine vermeintliche „Garantieerklärung“ auf Rückerstattung des Geldes erhielt. Das Unternehmen sitze aber nicht am angegebenen Ort. Vorsicht sei auch geboten, weil vermeintliche Retter mit einem behördenähnlichen Logo in den Landesfarben Schwarz-Rot-Gold, Hinweisen auf Gastauftritte in Fernsehsendungen oder gefälschten Kundenbewertungen den Eindruck von Seriosität vermitteln wollten, so die Verbraucherzentrale.

Wie kann man sich schützen?

Nach den Erfahrungen der Bafin kann es sein, dass die Täter „noch Jahre nach“ dem ersten Betrug ihre früheren Opfer erneut kontaktieren. Hellhörig sollten Betroffene werden, wenn die vermeintlichen Helfer die Rückerstattung des angeblich sichergestellten Geldes an die vorherige Zahlung von Gebühren, Steuern oder ähnlichen Vorableistungen knüpfen. Die Verbraucherzentrale rät, die im Online-Impressum genannte Identität der vermeintlichen Helferfirma auf Echtheit zu überprüfen.

Noch besser ist es freilich, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen und schon auf den ersten Betrugsversuch bei der Geldanlage nicht hereinzufallen. Dazu gehört vor allem: nicht auf unrealistische Gewinnversprechen („super Rendite, kein Risiko“) vertrauen und im Detail prüfen, wer hinter dem verlockenden Investmentangebot steckt.