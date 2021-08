Es muss nicht unbedingt vollelektrisch sein! Die tschechische VW-Tochter Skoda bietet außer den herkömmlichen Benzin- und Dieselmotorisierungen zwei wirtschaftliche und umweltfreundliche Antriebe für ihr Kernmodell Octavia an, das mit 4,69 Meter Länge in die Mittelklasse hineingewachsen ist

Ein milder Hybrid – das klingt sanft und freundlich. In der Tat ist hier ein hilfsbereiter Elektromotor am Werk, im Falle des Skoda Octavia e-Tec trägt er mit 16 PS/12 kW zur Systemleistung von 150 PS/110 kW bei. Er setzt sein maximales Drehmoment von 50 Newtonmetern beim Anfahren ein, kann aber das Auto nicht nur ein Stück elektrisch fortbewegen. Sein zweites Einsatzgebiet besteht darin, beim Beschleunigen schieben zu helfen und somit die Verbrauchsspitzen des Benzinmotors abzuschneiden. Im Alltag wird man mit einem halben Liter weniger auf 100 Kilometer rechnen können.

Sanftes Anfahren

Den Strom stellt der E-Motor sozusagen selbst her, denn es handelt sich um einen Startergenerator, der einerseits über einen Riemen den Motor anwirft, andererseits im Schub und beim Bremsen Elektrizität erzeugt. Die wird in einer kleinen 48-Volt-Batterie unter dem Beifahrersitz gespeichert und dann von dort bei Bedarf abgerufen. Die Elektronik steuert all das so geschickt, dass der Mensch am Steuer davon nichts merkt – vielleicht ein etwas sanfteres Anfahren und etwas mehr Durchzugskraft beim Gasgeben. Aber das wird nur im unmittelbaren Vergleich mit einem Octavia deutlich, der den gleichen Einliter-Verbrennungsmotor ohne milde Hybrid-Technik an Bord hat. Preislich erfordert der milde Hybrid rund 2500 Euro Aufpreis. Darin ist allerdings auch der zusätzliche Komfort eines siebenstufigen Direktschaltgetriebes anstelle einer Sechsgangschaltung inbegriffen.

Sinnvolle Alternative

Einen anderen Weg beschreitet Skoda mit dem klassischen, wenn auch schon hin und wieder totgesagten Erdgasantrieb. Letzteres ist mehr als bedauerlich, weil es sich dabei um eine sinnvolle und kurzfristig greifbare Möglichkeit zur Abgasreduzierung handelt: Bei der vergleichsweise sauberen Verbrennung von Erdgas (CNG = Compressed Natural Gas) entsteht ein geringer Ausstoß von Stickoxiden oder Feinstaub – auch die Kohlendioxid-Bilanz ist günstiger als bei Benzinern oder Selbstzündern, mit Biogas betrieben sogar noch besser.

Serienmäßig sieben Stufen

Der Skoda Octavia Combi 1.5 G-Tec lässt sich mit seinem 130 PS/96 kW starken Ottomotor komfortabel bewegen, dazu trägt auch das serienmäßige siebenstufige Direktschaltgetriebe bei. Der Erdgas-Octavia ist bivalent ausgelegt, das heißt, neben seinen 17,33 Kilogramm Erdgas für rund 360 Kilometer Reichweite ist noch ein 12-Liter-Benzintank an Bord. Denn bei hierzulande 850 vorhandenen CNG-Tankstellen muss man unter Umständen auch mal eine erdgasfreie Strecke bis zur nächsten Zapfsäule überbrücken. Zur Orientierung: Der Normverbrauch des beschriebenen G-Tec-Modells liegt bei 3,5 Kilogramm CNG. Mit einem Tagespreis von 1,11 Euro und unserem Durchschnittsverbrauch von 3,9 Kilogramm kamen wir für 4,33 Euro 100 Kilometer weit.

Preise

Skoda Octavia 1.0 TSI e-Tec Ambition: 27.780 Euro. – Skoda Octavia 1.5 G-Tec Active: 26.740 Euro. – Kombi-Mehrpreis jeweils rund 700 Euro.