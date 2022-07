Fachleute für Sanitär- und Heizungsbau sind derzeit sehr gefragt. Die Anzahl der Mitarbeiter in dem Bereich ist allerdings rückläufig.

Viele Wohnungs- und Hausbesitzer wollen derzeit ihre Heizung erneuern oder möchten sich eine Wärmepumpe oder Solarthermieanlage installieren lassen. Dazu braucht es Fachkräfte für Sanitär- und Heizungsbau. Die Nachfrage trifft allerdings auf ein beschränktes Angebot – weil Personal fehlt. Die Anzahl der Erwerbstätigen in der Branche sei im 10-Jahres-Vergleich rückläufig, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Demnach waren im vergangenen Jahr rund 275.000 Personen, davon nur 1,5 Prozent Frauen, in dem Sektor beschäftigt – 9,4 Prozent weniger als noch 2012. Von den Beschäftigten ist mehr als jeder Fünfte schon älter als 55 Jahre, wird also in den kommenden Jahren in Rente gehen. Immerhin hat der Nachwuchs das Berufsfeld offenbar für sich entdeckt: Die Anzahl der Auszubildenden stieg innerhalb des vergangenen Jahrzehnts um 13,5 Prozent auf knapp 37.600 (Zahlen von 2020).