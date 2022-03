Mehr Freizeit fürs gleiche Geld – das ist und bleibt ein Traum für viele. Nicht so für eine Hotelkette. Sie kann damit Personal werben und halten. Ein Trend, der sich durchsetzt?

Zwei freie Abende waren eigentlich zu wenig: Als Leiter eines Hotelrestaurants musste Tobias Wichers an fünf Abenden die Woche immer vor Ort sein – Gäste begrüßen, in Kontakt sein mit seinem Personal, überprüfen, dass alles funktioniert. „Das bedeutete aber auch, dass ich nur zwei Abende in der Woche hatte für alles andere“, sagt der 30-Jährige. Zeit mit seiner Freundin verbringen, Freunde treffen oder einfach nur entspannen – das musste er sich genau einteilen. „Jetzt habe ich viel mehr Zeit dafür. Und ich komme auch besser dazu, andere Dinge zu regeln, einkaufen oder Behördengänge etwa.“

Seit November arbeitet Tobias Wichers in einer Vier-Tage-Woche. Sein Arbeitgeber, die Hotelkette „25hours“, hat diese testweise in zwei Häusern in Hamburg eingeführt. Die unorthodoxe Idee steht für zwei Trends auf einmal: Nämlich den, dass die Gastro-Branche derzeit extreme Probleme hat, ihre Stellen zu besetzen. Und dass sich zweitens immer mehr Menschen das Arbeiten in einer Vier-Tage-Woche wünschen.

Erste Überlegungen schon vor der Pandemie

Nach Angaben des Hotels gab es erste Überlegungen zum Test einer Vier-Tage-Woche bereits vor der Corona-Pandemie. Aber durch die Lockdowns wurde der Wunsch danach in der Branche noch dringender. „Wir mussten etwas unternehmen. Es gab keinen Bereich, in dem wir keinen Personalmangel hatten“, sagt Patrick Moreira, Generalmanager der beiden Häuser. Also habe man sich folgendes Modell überlegt: Wer will, arbeitet nicht mehr an fünf Tagen in der Woche acht Stunden, sondern neun Stunden an vier Tagen. Statt auf 40 Wochenstunden kommen die Arbeitnehmer so 36: Die vier Minusstunden kommen auf ein Arbeitszeitkonto. Für die Angestellten gibt es den vollen Lohn, aber auch ein gewisses Risiko: Die Kette behält sich vor, einen Teil der zu leistenden Arbeitszeit in Spitzenzeiten nach Bedarf abzurufen. Ein Passus im Vertrag ermöglicht es dem Hotel, in Zeiten außergewöhnlich hoher Auslastung einen fünften Arbeitstag zu verlangen. Es sei aber nicht geplant, das auch wirklich zu tun, betont Manager Moreira. Und: Wer sich einmal für die Vier-Tage-Woche entschieden hat, ist auf die Kulanz des Konzerns angewiesen, falls er doch wieder zurück auf fünf Tage wechseln möchte.

Überwältigende Resonanz

Dennoch ist die Resonanz beim Personal laut Hotel überwältigend. Rund 80 Prozent der Mitarbeitenden hätten sich für die neue Arbeitszeitregelung entschieden. „Und wir hatten üblicherweise zehn bis 15 Einstellungsgespräche im Monat. Jetzt sind es 30“, berichtet Moreira. Es sei gut möglich, dass die Vier-Tage-Woche auf alle der aktuell sieben Häuser der Kette in Deutschland ausgedehnt wird.

Arbeitszeitmodell bei Volkswagen 1994 eingeführt

Das Modell der Vier-Tage-Woche ist bei Volkswagen längst eingeführt: Mit der Absenkung der Arbeitszeit um 20 Prozent und einer Senkung der Einkommen um 10 Prozent im Jahr 1994 wurden damals rund 30.000 Arbeitsplätze gerettet. Der Unterschied vom damaligen Modell zu heutigen Gedankenspielen um die Vier-Tage-Woche ist, dass es nicht mehr ums Retten von Jobs geht, sondern um das Gewinnen von Arbeitskräften.

Die Idee ist populär: So sprachen sich im Februar in einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL 71 Prozent der Befragten für die Möglichkeit einer Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich aus. Anlass dafür war, dass Belgien genau dies beschlossen hatte – allerdings sinkt beim belgischen Modell die Wochenarbeitszeit nicht. Es gehe darum, „den Arbeitern mehr Flexibilität, mehr Freiheit zu geben“, begründete Premierminister Alexander De Croo den Schritt. In Deutschland hatte die Partei Die Linke die Vier-Tage-Woche in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl – mit dem Vorschlag von 30 Wochenarbeitsstunden bei vollem Lohnausgleich.

Restaurantleiter Wichers ist mit seinen 36 Wochenstunden zufrieden. Ohnehin komme er auf mehr Arbeitszeit, denn schließlich fielen in seiner Position oft Überstunden an: „Ich muss ja immer bis zum Schluss bleiben.“